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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti

Büyükçekmece’de imar rüşvetiyle gündeme gelen 144 villa arazisinin, Osmanlı şehitliği üzerine inşa edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bakanlık harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, CHP’li belediye hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 07:10 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce "Şehitlik olabilir" uyarısına rağmen göz yumduğu 144 villalık 8.5 milyarlık ölüm sitesi inşaatıyla ilgili harekete geçti.

DURDURMA KARARI VERİLDİ
Edinilen bilgilere göre; villa inşaatının olduğu bölgede 2 yıl önce 4 Osmanlı askeri cesedine ait kemik bulunduğunu ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiğini duyurdu.

Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.

Kurul, bölgenin şehitlik olabileceğini ve Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olması ve bölgedeki Alaiye Şehitliği'yle benzer nitelikte bulgular elde edilmesi nedeniyle inşaatın durdurulması gerektiği kararı almıştı.

KARARI UYGULAMADI
Ancak CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, villa inşaatının devam etmesine göz yumarak kararı uygulamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, çıkan haberler üzerine suç duyurusu yapmak üzere hazırlandığı öğrenildi.

Büyükçekmece BelediyesiBüyükçekmece Belediyesi

Bakanlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden villa inşaatında çıkan kemiklerle ilgili ve inşaatın durdurulması yönünde alınan kurul kararının bir örneğinin kendilerine gönderilmesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; bakanlığın, bölgenin şehitlik olabileceği değerlendirmesine kulak tıkayan ve şehitlerin kemikleri üzerine yapılan inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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