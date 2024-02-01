CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın, çıkan haberler üzerine suç duyurusu yapmak üzere hazırlandığı öğrenildi.

Büyükçekmece Belediyesi

Bakanlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden villa inşaatında çıkan kemiklerle ilgili ve inşaatın durdurulması yönünde alınan kurul kararının bir örneğinin kendilerine gönderilmesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; bakanlığın, bölgenin şehitlik olabileceği değerlendirmesine kulak tıkayan ve şehitlerin kemikleri üzerine yapılan inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.