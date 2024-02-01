CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce "Şehitlik olabilir" uyarısına rağmen göz yumduğu 144 villalık 8.5 milyarlık ölüm sitesi inşaatıyla ilgili harekete geçti.
DURDURMA KARARI VERİLDİ
Edinilen bilgilere göre; villa inşaatının olduğu bölgede 2 yıl önce 4 Osmanlı askeri cesedine ait kemik bulunduğunu ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiğini duyurdu.
Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.
Kurul, bölgenin şehitlik olabileceğini ve Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olması ve bölgedeki Alaiye Şehitliği'yle benzer nitelikte bulgular elde edilmesi nedeniyle inşaatın durdurulması gerektiği kararı almıştı.