CHP’de yine kaos! Karaburun Belediye Başkan adayı Balcı’ya parti önünde tepki: İthal başkan istemiyoruz





Merkez Mahallesi'ndeki ilçe başkanlığı binasına gelen Balcı'yı karşılayan grup, "İthal başkan istemiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Partililerle yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Balcı, tepkilerin duygusal olduğunu düşündüğünü belirterek, "Tabii ki hak veriyorum. Beklemedikleri bir şeydi. Hak veriyorum, o anlamda sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi iyi birer CHP'li. Partimizden de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.