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CHP'de yine kaos! Karaburun Belediye Başkan adayı Balcı'ya parti önünde tepki: İthal başkan istemiyoruz

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'de kaos devam ediyor. Son olarak CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı, partisinin ilçe başkanlığı önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Protesto sırasında kırmızı kart gösterilirken, Balcı'yı karşılayan grup, "İthal başkan istemiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 19:01 Güncelleme 01 Şubat 2024, 19:01
CHP’de yine kaos! Karaburun Belediye Başkan adayı Balcı’ya parti önünde tepki: İthal başkan istemiyoruz

CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı, partisinin ilçe başkanlığı önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.



Merkez Mahallesi'ndeki ilçe başkanlığı binasına gelen Balcı'yı karşılayan grup, "İthal başkan istemiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Partililerle yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Balcı, tepkilerin duygusal olduğunu düşündüğünü belirterek, "Tabii ki hak veriyorum. Beklemedikleri bir şeydi. Hak veriyorum, o anlamda sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi iyi birer CHP'li. Partimizden de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.



GÜZELBAHÇE'DE ADAY ADAYLARI AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan CHP tarafından belirlenen belediye başkanı adayına Güzelbahçe ilçesinde de partililer tepki gösterdi.



İlçeden aday adayı olan partililerle açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP'nin ölçme değerlendirme kriterlerine tabi tutulmayan, eğilim yoklamaları ve mülakatlar dikkate alınmadan ilçe dışından bir adayın gösterilmesini üzülerek öğrendiklerini bildirdi.



Konuyla ilgili aday adaylarının yaptığı itirazı içeren başvuruyu genel merkeze sunduklarını kaydeden İnce, "Bu kararın tarafımızca ve seçmen nezdinde kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Seçmen kitlemizin değişim, samimiyet ve parti içi demokrasi, güven beklentisi karşılanmalı ve yereldeki başarılarımız katlanarak arttırılmalıdır. Tüm bu gerekçelerle Parti Meclisince alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini arz ederiz." ifadelerini kullandı.



CHP, Güzelbahçe Belediye başkanlığı için Mustafa Günay'ı aday göstermişti.

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