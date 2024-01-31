CHP'li fondaşların Murat Kurum'a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! "6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü" yalanı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem riskine vurgu yaptı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem riskine vurgu yaptı.
Fondaş medya ise Murat Kurum'un canlı yayın esnasında 'Depremlerdeki Can Kaybı' ile ilgili açıklamasını bilinçli bir biçimde çarpıttı.
"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ENERJİYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERECEĞİZ"
Türkiye'deki depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kurum, "Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DA 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"
İstanbul'da yapılan ve yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklama yapan Kurum, "İstanbul'da 22 yıllık sürede 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapmışız. 39 ilçede bizim işimizi görürsünüz. Her yerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Şantiyelerimiz devam ediyor. Konutlarımız bitmek üzere" dedi.
YANDAŞ MEDYADAN ALGI OPERASYONU
Fondaş kanallar ve muhalif medya, Murat Kurum'un konuşmasındaki "Depremlerde 130 bin kişi hayatını kaybetti" ifadesi üzerinden algı operasyonuna girişti.
Kurum'un verdiği rakamı 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı olarak çarpıtan yandaş ve fonda medyaya yalanlama geldi.
Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 31, 2024
CANDAŞ TOLGA IŞIK AÇIKLADI: CUMHURİYET TARİHİNDEKİ TOPLAM SAYIYI İFADE ETTİ
Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."
Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oluşmuştu.
Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilmişti. Resmi açıklamalara göre, 6 Şubat depremlerinden 13 milyon kişi doğrudan etkilenirken 11 ilde en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti.
İŞTE CHP FONDAŞLARININ SOSYAL MEDYADAKİ UCUZ NUMARALARI
HALK TV
T24