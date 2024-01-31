CHP'li fondaşların Murat Kurum'a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! "6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü" yalanı

"İSTANBUL'DA 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK" İstanbul'da yapılan ve yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklama yapan Kurum, "İstanbul'da 22 yıllık sürede 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapmışız. 39 ilçede bizim işimizi görürsünüz. Her yerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Şantiyelerimiz devam ediyor. Konutlarımız bitmek üzere" dedi.

Kurum'un verdiği rakamı 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı olarak çarpıtan yandaş ve fonda medyaya yalanlama geldi.

Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 31, 2024

CANDAŞ TOLGA IŞIK AÇIKLADI: CUMHURİYET TARİHİNDEKİ TOPLAM SAYIYI İFADE ETTİ

Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.