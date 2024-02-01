AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan Güngören'de kadınlara hibe ve kredi desteği müjdesi: "CHP için İstanbul’da artık yol bitmiştir"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla buluştu. Konuşmasına "Bu ülkeyi; yetiştirdikleri evlatlarıyla; girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan, bu salondaki kadınlardır, Türkiye'nin kadınlarıdır, İstanbul'un kadınlarıdır" sözleriyle başlayan Kurum, "Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir" dedi.
''KARADENİZLİLER BU CENNET VATANIN ÇİMENTOSUDUR, GÜCÜDÜR, AZMİDİR''
Trabzon'da Çömlekçi Çarşısı'nı yaparken, diğer yandan Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yüzlerce yuva inşa ettiklerini belirten Kurum, ''Karadenizlileri çok seviyorum. Çünkü Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.'' şeklinde konuştu.
Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla buluştu
Trabzon başta olmak üzere Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Kurum, "Ayder'imizde doğal koruma seferberliğiyle; yaylamızı tüm kirlilikten arındırdık. Diğer taraftan Uzungöl'ümüzde gölümüzü ve çevresini temizlemek için Karadeniz sevdalılarıyla çok özel bir çevre koruma projesine imza attık. Bugün de buradaki Karadenizli hanım kardeşlerimizin destekleriyle; hayır dualarıyla yol yürümekten gurur duyuyorum" dedi.
''GÜNGÖREN'İN CEZALANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Güngören'de kentsel dönüşümde kararlı durduklarını ve Tozkoparan'da dönüşümü başlattıklarını ifade eden Murat Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, Fizik Tedavi Merkezimizi, Tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören'i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla buluştu
''CHP'Lİ MEVCUT YÖNETİM İÇİN İSTANBUL'DA ARTIK YOL BİTMİŞTİR''
Mevcut CHP'li İBB Yönetimi'nin yolun sonunu gördüğünün, çaresizlik duygusuyla savrulduğunun ve İstanbul'un hiçbir sorununu gündemlerine almadığının altını çizen Kurum, "5 yıldır yaptıkları gibi; yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki; kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadardır. CHP'li mevcut yönetim için, İstanbul'da artık yol bitmiştir. Son noktayı saha koyacaktır. 31 Mart'ta en yüksek takdirle, vatandaşımız; AK belediyeciliği, gerçek belediyeciliği yeniden destekleyecek ve bu ihmalkarlık dönemi bitecektir" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
''İSTANBUL'DA KADINLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ''
İstanbul'da kadınların güçlenmesini istediklerini belirten Kurum, "Sizi kariyeriniz ve kendi iş alanlarınızda sonuna kadar desteklemek noktasında kararlıyız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz.' Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız" dedi.