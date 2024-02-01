AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan Güngören'de kadınlara hibe ve kredi desteği müjdesi: "CHP için İstanbul’da artık yol bitmiştir"

''KARADENİZLİLER BU CENNET VATANIN ÇİMENTOSUDUR, GÜCÜDÜR, AZMİDİR'' Trabzon'da Çömlekçi Çarşısı'nı yaparken, diğer yandan Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yüzlerce yuva inşa ettiklerini belirten Kurum, ''Karadenizlileri çok seviyorum. Çünkü Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.'' şeklinde konuştu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören 'de Karadenizli kadınlarla buluştu. Konuşmasına "Bu ülkeyi; yetiştirdikleri evlatlarıyla; girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan, bu salondaki kadınlardır, Türkiye'nin kadınlarıdır, İstanbul'un kadınlarıdır" sözleriyle başlayan Kurum, "Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir" dedi.

Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla buluştu



Trabzon başta olmak üzere Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Kurum, "Ayder'imizde doğal koruma seferberliğiyle; yaylamızı tüm kirlilikten arındırdık. Diğer taraftan Uzungöl'ümüzde gölümüzü ve çevresini temizlemek için Karadeniz sevdalılarıyla çok özel bir çevre koruma projesine imza attık. Bugün de buradaki Karadenizli hanım kardeşlerimizin destekleriyle; hayır dualarıyla yol yürümekten gurur duyuyorum" dedi.

''GÜNGÖREN'İN CEZALANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Güngören'de kentsel dönüşümde kararlı durduklarını ve Tozkoparan'da dönüşümü başlattıklarını ifade eden Murat Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, Fizik Tedavi Merkezimizi, Tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören'i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.