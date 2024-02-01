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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveçli ve Türkmen mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme 01 Şubat 2024, 16:55
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveçli ve Türkmen mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan ve İsveçli mevkidaşı görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldı.

Ayrıca, Fidan ve Türkmenistanlı mevkidaşı görüşmede, başta enerji ile sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra çok taraflı platformlarda işbirliği imkanları üzerinde durdu.

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