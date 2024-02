ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı

MÜZAKERELER SONUÇ VERMEDİ

Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Rehinelerin hepsine iyi dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Bu tür davranışların her türlü karşısındayız. Güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük hassasiyetle yerine getirmiştir. Herkese geçmiş olsun. İhtiyaç gidermek için dışarıya çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Artık alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını da değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız kahraman güvenlik güçlerimiz. Gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin oldukları anda gerekeni yaptı. 2 silahı vardı düzenekleri de mevcuttu. Bizler bu konularda çok hassas davranırız, her ihtimali değerlendiririz. Elbette üzerinde bombanın olmadığını düşünüyorduk ama biz böyle her hassasiyeti değerlendir ve son kararı veririz. Arkadaşlarımız gerekli inceleme ve tahkikatları yaptı. Bizim operasyonumuzda herhangi bir çatışmaya girişilmedi. Arkadaşlarımız çok hassas bir hareketle içeri girip etkisiz hale getirdi. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemedi. Fabrikanın eski çalışanı olduğu doğrudur. Orayı bilen birisidir. Saldırgan yaralı değil."