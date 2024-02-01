ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı

Rehin alınanların yakınları gözyaşlarını tutamadı
REHİNELERİN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI
Kocaeli'de rehin alma olayının yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi.
Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı.
Rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni
Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum."
Rehine krizinde doğum günü kutlaması
"Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. İçerideki eşim. Finans departmanında çalışıyor. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu."
Çalışanlarını rehin alan şüpheli canlı yayın açtı
"Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi kapattı telefonu ben öyle geldim. Sadece rehin alındığını söyledi. Yaklaşan olmuş herhalde şahsa, sağ-sola ateş açtı demiş" ifadelerini kullandı.
Rehine krizinde doğum günü kutlaması
REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.