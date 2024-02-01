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ABD'li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek 7 çalışanı rehin aldı. Şüphelinin duvara sprey boyalarla da "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görülmüştü. Yaşanan son dakika gelişmesine göre İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:41 Güncelleme 02 Şubat 2024, 01:17
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı.

▶️ "Kapılar açılacak! Gazze için ya musalla ya ölüm"

FABRİKA İÇİNDEN FOTOĞRAF

İçeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişi elinde tabanca ile poz verdi.

▶️ Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika böyle görüntülendi!

Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

Rehin alınanların yakınları gözyaşlarını tutamadıRehin alınanların yakınları gözyaşlarını tutamadı

REHİNELERİN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI

Kocaeli'de rehin alma olayının yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi.

Rehine krizinden yeni görüntüler!

Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı.

Rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet ZihniRehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni

Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum."

Rehine krizinde doğum günü kutlamasıRehine krizinde doğum günü kutlaması

"Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. İçerideki eşim. Finans departmanında çalışıyor. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu."

Çalışanlarını rehin alan şüpheli canlı yayın açtıÇalışanlarını rehin alan şüpheli canlı yayın açtı

"Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi kapattı telefonu ben öyle geldim. Sadece rehin alındığını söyledi. Yaklaşan olmuş herhalde şahsa, sağ-sola ateş açtı demiş" ifadelerini kullandı.

Rehine krizinde doğum günü kutlamasıRehine krizinde doğum günü kutlaması

REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.



REHİNE KRİZİ 10 SAAT SÜRDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.


VALİ YAVUZ: ARKADAŞLARIMIZ ÇOK HASSAS BİR HAREKETLE İÇERİ GİRİP ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaklaşık 10 saat süren rehine krizinin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtirken, saldırganın ihtiyaç için dışarıya çıktığı anda hassas bir operasyonla ele geçirildiğini söyledi.

▶️ "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi"


Rehinelerin can güvenliğine zarar gelmemesi için titiz ve sabırlı bir çalışma yapıldığını kaydeden Vali Yavuz şöyle konuştu:


"İçeri girme teşebbüsü sonrası özel güvenlik engelleyememiş. Sonrasında içeriye girmiş ve 7 çalışanı rehin almıştır. Şahsın hedefi İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları durdurması ve Mısır'a olan sınır kapısının açılması olmuştur. Olayın öğrenilmesinden itibaren valiliğimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci götürülmeye çalışılmıştır. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması ve onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürütülmüştür. Bu nedenle basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra da rehinelerin hiç birisine zarar gelmeksizin, küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik.


MÜZAKERELER SONUÇ VERMEDİ
Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Rehinelerin hepsine iyi dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Bu tür davranışların her türlü karşısındayız. Güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük hassasiyetle yerine getirmiştir. Herkese geçmiş olsun. İhtiyaç gidermek için dışarıya çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Artık alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını da değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız kahraman güvenlik güçlerimiz. Gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin oldukları anda gerekeni yaptı. 2 silahı vardı düzenekleri de mevcuttu. Bizler bu konularda çok hassas davranırız, her ihtimali değerlendiririz. Elbette üzerinde bombanın olmadığını düşünüyorduk ama biz böyle her hassasiyeti değerlendir ve son kararı veririz. Arkadaşlarımız gerekli inceleme ve tahkikatları yaptı. Bizim operasyonumuzda herhangi bir çatışmaya girişilmedi. Arkadaşlarımız çok hassas bir hareketle içeri girip etkisiz hale getirdi. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemedi. Fabrikanın eski çalışanı olduğu doğrudur. Orayı bilen birisidir. Saldırgan yaralı değil."


NE OLMUŞTU?
Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

🚨 Kocaeli Rehine krizi: P&G Gebze fabrikasına silahlı baskın! İlk görüntüler ▶️

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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