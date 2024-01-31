AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu: İlk biletten sonraki 90 dakika ücretsiz





'EN İYİ CEVABI, İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZ VERECEKTİR'

CHP'deki İzmir adayı tartışmalarının sorulması üzerine Dağ, "Bu kampanya başlarken bir şey söyledik, biz sadece İzmir'i düşünmek, sadece İzmir'i konuşmak ve sadece İzmir için çalışmak amacıyla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar da bu şekilde yol aldık. İzmir'in bir siyasi partinin, parti içindeki kliklerinin mücadelesinin malzemesi olmaması lazım. Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz. Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı, İzmir'e dair coşkumuzu ve hizmet heyecanımızı konuşacağımızı ifade ettik. Böyle de devam ediyoruz. 31 Mart'ta İzmir'i çantada keklik görüp, dayatma yapanlara en iyi cevabı, İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. 31 Mart'a kadar bugüne kadar yaptıklarımızı ve inşallah 1 Nisan'dan sonra yapacaklarımızı anlatacağız. Onun dışındaki tartışmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Kendi gündemimize bakıyoruz" cevabını verdi.



HAMZA DAĞ'DAN 'TESİS' VAADİ

Amatör sporculara seslenen Dağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' demiş. Bu sözü hayatında yaşayarak, spor yapan ve bu sayede iyi bir beyin ortaya koyan kıymetli evlatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2020 Olimpiyatları'na baktığımızda Türkiye birçok branşta güreş, jimnastik, boksta çok önemli başarılar elde etti. Bu önemli başarıların ardında, arkasında tüm Türkiye'de yaptığımız tesisleşmenin, ekosistemin çok büyük katkısı oldu. Türkiye kadın voleybol takımımız, başarıdan başarıya koştu. Bunların hiçbiri tesadüfi değil. Bunlar yıllardır Türkiye'nin her köşesine nakış nakış işlenen tesisler sayesinde oldu. Sporun birleştiriciliğini, milli birlik ve dayanışmayı nasıl sağladığını gayet iyi biliyoruz. Onun için de Türkiye'nin her yerinde nasıl tesisler kazandırmış isek İzmir'in her bölgesine de tesisler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Statlarımızdan spor salonlarına, halı sahalara kadar gençlerimizin okuldan ayrı kalan zamanlarda spor yaparak, gelecek hedefleri içinde koşmalarını hem de birtakım olumsuz ortam ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını çok önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.



'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN BİZZAT YANINDA OLACAĞIZ'

"Milletvekilliği yaptığım 12 yıl boyunca arka mahalle olarak değerlendirilen birçok bölgede amatör spor aktiviteleriyle uğraşan hem evlatlarımız hem de yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ettiğimi hem de bir milletvekili olarak nasıl destek vermem gerekiyorsa; destek verdiğime birçok kardeşimiz şahittir" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi işimiz daha önemli. Şimdi daha ötesini, daha iyisini hayata geçireceğiz. Bir kere amatör spor kulüplerinin bizzat takipçisi ve yanında olacağız. Amatör spor kulüpleri bizim için vazgeçilmez bir nokta olacaktır. Bu sadece bir belediye başkanı, belediye hizmeti görevi yapmak zorunda olduğu için değil. Bu spor kulüplerinin toplumsal dayanışmayı nasıl sağladığını gayet iyi biliyorum ama onun dışında 11-13 yaşında hayata yeni başlayan evlatlarımızın o olumsuz alışkanlıklara kapılmaması için ne kadar hayati ve toplumsal bir görev yaptıklarını gayet iyi biliyorum."