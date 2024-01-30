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MSB açıkladı: 2 PKK'lı daha teslim oldu!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:30
MSB açıkladı: 2 PKK’lı daha teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.




Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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