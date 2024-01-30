MSB açıkladı: 2 PKK’lı daha teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/qWzhMET2yn
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!