MSB açıkladı: 2 PKK’lı daha teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/qWzhMET2yn