YSK sandık görevlisi başvuru tarihleri! 📢 Başvuru şartları ve ödeme miktarları... SANDIK GÖREVLİSİ KAÇ PARA ALIYOR?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hızla yaklaşırken, sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve detayları araştırmaya başladı.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hızla yaklaşırken, sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve detayları araştırmaya başladı.
2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
📦 Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
📦 Sandık memurlarına 2.088 TL,
📦 Partili üyelere 1.044 TL
📦 Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
🔸 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔸 18 yaşını doldurmuş olmak,
🔸 Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
🔸 Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
🔸 Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
🔸 İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
🔴 Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.
🔴 İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.