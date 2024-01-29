’En’lerin ve ’İlk’lerin projesi! Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açıldı! İstanbul Havalimanı metrosu özellikleri neler? Hangi duraklar var?

Gayretttepe-İstanbul Havalimanı metrosu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son durağının tamamlanmasıyla bugün hizmete girdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosu artık 9 istasyondan hizmet verecek.
Gayretttepe-İstanbul Havalimanı metrosu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son durağının tamamlanmasıyla bugün hizmete girdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosu artık 9 istasyondan hizmet verecek.
GAYRETEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI
Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete girdi.
Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya inerken, hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıkarak hizmet verilen istasyon sayısı 9'a yükseldi.
"İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Başkan Erdoğan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Şimdi biz neredeyiz? Kağıthane… Bu Kağıthane'nin Haliç'e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Belki gençler hatırlamayabilir ama anneleri babaları bunu gayet iyi hatırlıyor. Bütün bu pisliği, Boğaz'ı o pırıl pırıl temiz suyunu ne yaptık, biz buraya bağladık. Kağıthane'ye ve Haliç'e bağladık. Ondan sonra buranın suyu tertemiz oldu. Biz yaptık, söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam.
Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız. Sadece son 2 yıl içerisinde 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik Metrosu gibi önemli bir projeyi İstanbul halkının ve bölgedeki diğer illerimizin hizmetine verdik. Elbette bunları yeterli bulmuyoruz. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım alt yapı ihtiyacına ve diğer sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyoruz"
İSTANBUL HAVALİMANI'NA SEYAHAT SÜRELERİ NE KADAR OLDU?
• Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika
• Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresi 38 dakika
• Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 45 dakika
• Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika
• Taksim – Göktürk arası seyahat süresi 26 dakika
• 4. Levent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 35 dakika
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ NELER?
• Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metrosu
• Toplam hat uzunluğu 37,5 kilometre
• Gayrettepe İstasyonu 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu
EN DERİN İSTASYON OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP
Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak. Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.
• Tek parça olarak ihale edilen en uzun metro
• Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı metro projesinde 10 adet tünel delme makinası kullanıldı
• Hatta kazı hızında (Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile) dünya rekorları kırıldı
• İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir sinyalizasyon sistemi bu metro hattında kullanıldı
• 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşıdı
• 2023'te 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladı
• Hattın en yoğun kullanılan istasyonu Kâğıthane
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DURAKLARI NELER?
• Gayrettepe
• Kağıthane
• Hasdal
• Kemerburgaz
• Göktürk
• İhsaniye
• Terminal-2
• İstanbul Havalimanı
• Kargo Terminali
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ENTEGRASYON NOKTALARI NERELER?
• Gayrettepe (Metrobüs, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu)
• Kağıthane (M7 Yıldız-Mahmutbey metrosu)
• Hasdal
• Kemerburgaz
• Göktürk
• İhsaniye
• Terminal-2
• İstanbul Havalimanı
• Kargo Terminali
GAYRETTEPE İSTASYONU 72 METRE İLE HATTIN EN DERİN İSTASYONU OLDU
Hizmete açıklacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik" dedi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en derin metro istasyonu olacak istasyona kusursuz erişimi sağlamak için yaya simülasyonları çalışıldığını belirterek, "32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planlandık. Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbulumuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.