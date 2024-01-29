Güngören’de tramvay kazası! Birbirlerine girdiler

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan kaza ve arızalara her gün bir yenisi ekleniyor. İETT otobüslerinden metrolara tramvaylara kadar bir çok ulaşım aracın kaza eksik olmuyor.
GÜNGÖREN'DE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı.
Kaza, Bağcılar - Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında meydana geldi. İddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.
Vatandaşlar mağdur oldu
SEFERLER AKSADI
İşlerine gitmek üzere sabah yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri kaza yapan araçlar kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi.