Son dakika: İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Satuk Buğra Kavuncu oldu

SON ÜMİTLERİ DE YOK OLDU GİK'ten yeniden müstakil kararı çıkınca İYİ Parti'den umudunu kesen Özgür Özel, DEM'in kapısına gitti. DEM ile kirli pazarlık sürerken bir yandan da Meral Akşener 'in İYİ Parti İBB adayı olarak kimi ilan edeceği merak ediliyordu. Akşener, partisinin bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Satuk Buğra Kavuncu 'yu açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen Özgür Özel, Akşener'i ziyaret ederek son bir kez şans istedi ancak İYİ Parti yönetimi ittifak yapmama konusunda kararlıydı.

İSTANBUL ADAYI BUĞRA KAVUNCU

Açıklamasında İstanbul adayını ilan eden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Buğra Kavuncu geldi bana dedi ki, 'Genel başkanım ben İstanbul'u almak için, başarmak için, yönetmek için istiyorum.! Elbette İstanbul'da lansman yapacağız. Bunu anlatmak istedim. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi ben orada il başkanlığı yaptım dedi. Şimdi de teşkilat başkanıyım bana düşer dedi. Sonuç itibariyle ben adayım ben istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.

"VAZİFE GÖREVİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Bunun üzerine Kavuncu kürsüye çıkarak şöyle konuştu:

Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Sözü konusu milletse, devletse gerisi teferruattır.