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Son dakika: İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Satuk Buğra Kavuncu oldu

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Satuk Buğra Kavuncu'yu açıkladı. Kavuncu, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalışmaları yürütmüştü.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:13 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:47
Son dakika: İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Satuk Buğra Kavuncu oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil gireceğini açıklayan İYİ Parti, CHP ile tüm ipleri koparmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen Özgür Özel, Akşener'i ziyaret ederek son bir kez şans istedi ancak İYİ Parti yönetimi ittifak yapmama konusunda kararlıydı.

SON ÜMİTLERİ DE YOK OLDU
GİK'ten yeniden müstakil kararı çıkınca İYİ Parti'den umudunu kesen Özgür Özel, DEM'in kapısına gitti. DEM ile kirli pazarlık sürerken bir yandan da Meral Akşener'in İYİ Parti İBB adayı olarak kimi ilan edeceği merak ediliyordu. Akşener, partisinin bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Satuk Buğra Kavuncu'yu açıkladı.

İSTANBUL ADAYI BUĞRA KAVUNCU

Açıklamasında İstanbul adayını ilan eden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Buğra Kavuncu geldi bana dedi ki, 'Genel başkanım ben İstanbul'u almak için, başarmak için, yönetmek için istiyorum.! Elbette İstanbul'da lansman yapacağız. Bunu anlatmak istedim. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi ben orada il başkanlığı yaptım dedi. Şimdi de teşkilat başkanıyım bana düşer dedi. Sonuç itibariyle ben adayım ben istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.

"VAZİFE GÖREVİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"
Bunun üzerine Kavuncu kürsüye çıkarak şöyle konuştu:

Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Sözü konusu milletse, devletse gerisi teferruattır.

2019'DA İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞTI

Kavuncu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seçim çalışmalarını yürüttü.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için çalışmalara destek verdi.

Akşener'in Buğra Kavuncu'yu ilan etmesinin ardından CHP yönetiminin son ümitleri de yok oldu. Önümüzdeki günlerde Özgür Özel, İstanbul'u kazanmak için DEM'e hangi tavizleri verecek göreceğiz.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?
Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam ismiyle Satuk Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı.

2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.

Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi. 2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğludur.

BUĞRA KAVUNCU HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?
2018 yılında İyi Parti Genel Kurulu Üyeliği'ne seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

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