Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı oldu? Cemil Tugay hayatı ve biyografisi...

Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğinin iddia edilmesinin ardından merak konusu oldu. İşte Cemil Tugay hayatı ve tüm detaylar...

CHP İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEMİL TUGAY MI? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bu akşam ( 29 Ocak Pazartesi) toplanacak olan Parti Meclisi'nde netleşecek. Aday belli olduğunda anında haberimizde yer alacak. CEMİL TUGAY KİMDİR? Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.