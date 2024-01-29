6’lı masaya alttan destek veren HDP’ye ses çıkarmayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den DEM’e: ’Abdullah Öcalan’a özgürlük’ diyen namertler

"PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis'e gelip 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener'e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir. Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir."

Soldan sağa sırasıyla: HDP'li Mithat Sancar, HDP'li Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu

HDP İKEN DE PKK PARTİSİYDİ DEM İKEN DE!

Türkiye, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde geçmişe özenen bir muhalefet ile karşılaşmıştı. Türk milleti koalisyonla yönetildiği yılları hatırlamak bile istemezken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masaya HDP de masa altından destek vermişti.

MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK

Hatta Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu. Siyaset kulisleri neler yaşanacağını merak ederken görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayacaklarını Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

AKŞENER'DEN GAZ ALICI CÜMLELER

Söz konusu dönemde milliyetçi olarak geçinen İYİ Parti, CHP'nin HDP'yle yaptığı kirli pazarlığı hakkında inkar yoluna gitmiş, "HDP o masada varsa biz kalkarız" tarzı gaz alıcı cümleler kurmuş ancak PKK partisinin varlığı gözlere sokulduğu halde hiçbir harekette bulunmamıştı.