6’lı masaya alttan destek veren HDP’ye ses çıkarmayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den DEM’e: ’Abdullah Öcalan’a özgürlük’ diyen namertler

Partisinin Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, bir gazetecinin, Sinan Ateş ve Hrant Dink cinayetleriyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmeyi hatırlatması üzerine sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.
Partisinin Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, bir gazetecinin, Sinan Ateş ve Hrant Dink cinayetleriyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmeyi hatırlatması üzerine sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'mertçe siyasi cinayetler' sözleri nedeniyle yargılanması gerektiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener geçmişte de 6'lı masanın gizli ortaklığını yapan PKK partisine şu sözlerle tepki gösterdi.
AKŞENER'DEN HDPKK/DEM'E: BUNLARIN HEPSİ NAMERTTİR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından yerel seçimlere müstakil gireceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa döneminde HDPKK konusunda gösteremediği cesareti göstermeye çalıştı. Akşener şu ifadeleri kullandı:
"PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis'e gelip 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener'e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir. Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir."
HDP İKEN DE PKK PARTİSİYDİ DEM İKEN DE!
Türkiye, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde geçmişe özenen bir muhalefet ile karşılaşmıştı. Türk milleti koalisyonla yönetildiği yılları hatırlamak bile istemezken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masaya HDP de masa altından destek vermişti.
MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK
Hatta Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu. Siyaset kulisleri neler yaşanacağını merak ederken görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayacaklarını Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
AKŞENER'DEN GAZ ALICI CÜMLELER
Söz konusu dönemde milliyetçi olarak geçinen İYİ Parti, CHP'nin HDP'yle yaptığı kirli pazarlığı hakkında inkar yoluna gitmiş, "HDP o masada varsa biz kalkarız" tarzı gaz alıcı cümleler kurmuş ancak PKK partisinin varlığı gözlere sokulduğu halde hiçbir harekette bulunmamıştı.
İP'Lİ İSMİN KAMERADAN KAÇIŞI HAFIZALARDA
Hatta İYİ Parti'nin şuanki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, düzenlediği bir basın açıklamasında HDP'nin masadaki varlığı sorulduğu an mikrofonlardan adeta kaçmıştı.