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PKK'nın 'eylem' talimatı sonrası DEM'den "Öcalan'ın özgürlüğü için mücadele" ilanı! CHP Genel Merkezi'ndeki kirli pazarlığın yansımaları...

CHP oy uğruna "Abdullah Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Geride bıraktığımız gün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le 'Öcalan' pazarlığına oturan, PKK'dan da "Öcalan'ın özgürlüğünü hedefleyen eylemleri büyütün" talimatı alan DEM Parti, teröristbaşının özgürlüğü için mücadele edeceklerini ilan etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Birçok kurumumuz sayın Öcalan’a özgürlük için yürüyüş gerçekleştirecek. DEM Parti olarak destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 14:26 Güncelleme 28 Ocak 2024, 15:45
PKK’nın ’eylem’ talimatı sonrası DEM’den Öcalan’ın özgürlüğü için mücadele ilanı! CHP Genel Merkezi’ndeki kirli pazarlığın yansımaları...

CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.

Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.

DEM'den "Öcalan'ın özgürlüğü için mücadele" ilanı!


DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.

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CHP OY UĞRUNA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ
DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan da PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN TALİMAT
Bilindiği üzere DEM Parti her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talep ediyor. CHP ile yapılan ittifak görüşmesinde de Özgür Özel'le Öcalan pazarlığına oturan DEM'lilere yol haritası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan geldi.

Kalkan, geride bıraktığımız günlerde "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız" açıklamasında bulundu.

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Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin il eş başkanları toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.

ÖNCE CHP İLE 'ÖCALAN' PAZARLIĞI YAPTI SONRA KANDİL'İN TALİMATINA UYDU
Geride bıraktığımız gün Özgür Özel'le 'Öcalan' pazarlığına oturan, PKK'dan da "Öcalan'ın özgürlüğünü hedefleyen eylemleri büyütün" talimatı alan Bakırhan, teröristbaşına özgürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi.

Bakırhan, "Birçok kurumumuz sayın Öcalan'a özgürlük için yürüyüş gerçekleştirecek. DEM Parti olarak destekliyoruz" dedi.

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PKK'DAN CHP VE DEM'E 'ÖCALAN'LI YOL HARİTASI
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