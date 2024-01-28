Şehit polis memuru Cengiz Parlak son yolculuğuna uğurlandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı. Görevde oldukları belirtilen yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve Miray (7) ile Öykü (5) isimli 2 kız çocuk babası olan polis memuru Cengiz Parlak'ın cenazesi kara yoluyla Amasya'nın Merzifon ilçesine getirilerek ilçe emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, Ak Parti milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, şehidin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.