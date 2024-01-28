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Son dakika: Adana'da DEAŞ operasyonu! Kırmızı bültenle aranan 6 zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 28 Ocak 2024, 10:40
Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu! Kırmızı bültenle aranan 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

Interpol tarafındankırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

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