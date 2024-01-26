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Cenazede ret yiyen İmamoğlu'ndan medyatik operasyon! "Kılıçdaroğlu'nun suç makinesi sağ kolu" dosyası... "Kan davası başlattı"

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Aysel Öymen'in cenaze törenine yansıdı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı aldı. İmamoğlu'ndan gelen daveti de reddetti. Kılıçdaroğlu'ndan ret yiyen İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'na kendi fondalığı Odatv üzerinden operasyona başladı. Hasan Ufuk Çakır'ın sabıka dosyası açıldı, "Kılıçdaroğlu'nun adeta suç makinesi sağ kolu" denildi. Kılıçdaroğlu'nun kan davası başlattığı, İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi için her şeyi yapacağına dair satırlara yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen yazıda "Bizim cenazede gördüklerimiz bu iddiaları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Haydi buyurun buradan yakın…" ifadeleri kullanıldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 26 Ocak 2024, 11:20
Cenazede ret yiyen İmamoğlu’ndan medyatik operasyon! Kılıçdaroğlu’nun suç makinesi sağ kolu dosyası... Kan davası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala iç hesaplaşma tavan yaptı.

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan fokur fokur kaynıyor.

'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

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KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu'nun intikam için attığı somut adımlar, 'olağanüstü kurultay' temelli 1 Nisan operasyonu ve TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynattı.

CHP'nin seçimden yenilgiyle ayrılacağını düşünen Kılıçdaroğlu'na yakın küskün CHP'liler ise kurultay için Mayıs ve Haziran'a hazırlık yapıyor.

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CENAZE TÖRENİNDE SOĞUK RÜZGARLAR! İMAMOĞLU'NUN DAVETİNİ REDDETTİ
CHP içerisinde artarak büyüyen kaosun gölgesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde yan yana geldi.

Törende Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na karşı tavırlı ve bir o kadar keskin bir tutum sergiledi. İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı aldı.İmamoğlu'ndan gelen daveti de reddetti.

Takvim.com.tr "BUYRUN CENAZE NAMAZINA" manşetiyle yaşanan gerilimi satır satır okurlarına aktardı.



İMAMOĞLU CEPHESİNDEN KARŞI HAMLE
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret yiyen Ekrem İmamoğlu'ndan karşı hamle geldi. İmamoğlu kendi güdümündeki medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na operasyona başladı.

ÇAKIR'IN DOSYASINI AÇTILAR! "KILIÇDAROĞLU'NUN SUÇ MAKİNESİ SAĞ KOLU"
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu, İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'de Hürrem Elmasçı mahlaslı yazar "Teşvikiye Camii'nde gördüğüme inanamadım Kılıçdaroğlu'na saygımı kaybettim. Kim bu Hasan Ufuk Çakır?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazıda cenazede Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bulunan Hasan Ufuk Çakır'ın dosyası açıldı. "Kılıçdaroğlu'nun adeta suç makinesi sağ kolu" denildi.



Hasan Ufuk Çakır'ın sabıka kaydını paylaşan Odatv yazarı, "Otodan hırsızlık, defalarca tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, hakaret.. Yok yok! Kemal Bey tutup bir de bunu sağ kolu yapmasın mı! Yahu, daha geçen hafta CHP Genel Merkezi'ni bağıra çağıra ayağa kaldırdı diye az mı konuşuldu koridorlarda…" dedi.




"KILIÇDAROĞLU KAN DAVASI BAŞLATTI, İMAMOĞLU KAYBETSİN İSTİYOR"
'Hürrem Elmasçı' maskesiyle yazılan yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu kurultayda kaybetme sebebi olarak gördüğünü, adeta kan davası başlattığına dikkat çekildi.

Şu ifadelere yer verildi;

Duyduğum iddialara göre Kılıçdaroğlu ve çevresi İstanbul'da İmamoğlu kaybetsin istiyormuş… Denilen o ki "İmamoğlu kaybetsin, Kılıçdaroğlu delegelerle olağanüstü kongreye götürsün CHP'yi ve tekrar CHP'nin başına geçsin" planları yapılıyormuş. İnanabiliyor musunuz? E şimdi bizim cenazede gördüklerimiz bu iddiaları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Haydi buyurun buradan yakın…

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