Cenazede ret yiyen İmamoğlu'ndan medyatik operasyon! "Kılıçdaroğlu'nun suç makinesi sağ kolu" dosyası... "Kan davası başlattı"





İMAMOĞLU CEPHESİNDEN KARŞI HAMLE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret yiyen Ekrem İmamoğlu'ndan karşı hamle geldi. İmamoğlu kendi güdümündeki medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na operasyona başladı.



ÇAKIR'IN DOSYASINI AÇTILAR! "KILIÇDAROĞLU'NUN SUÇ MAKİNESİ SAĞ KOLU"

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu, İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'de Hürrem Elmasçı mahlaslı yazar "Teşvikiye Camii'nde gördüğüme inanamadım Kılıçdaroğlu'na saygımı kaybettim. Kim bu Hasan Ufuk Çakır?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Söz konusu yazıda cenazede Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bulunan Hasan Ufuk Çakır'ın dosyası açıldı. "Kılıçdaroğlu'nun adeta suç makinesi sağ kolu" denildi.





Hasan Ufuk Çakır'ın sabıka kaydını paylaşan Odatv yazarı, "Otodan hırsızlık, defalarca tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, hakaret.. Yok yok! Kemal Bey tutup bir de bunu sağ kolu yapmasın mı! Yahu, daha geçen hafta CHP Genel Merkezi'ni bağıra çağıra ayağa kaldırdı diye az mı konuşuldu koridorlarda…" dedi.







"KILIÇDAROĞLU KAN DAVASI BAŞLATTI, İMAMOĞLU KAYBETSİN İSTİYOR"

'Hürrem Elmasçı' maskesiyle yazılan yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu kurultayda kaybetme sebebi olarak gördüğünü, adeta kan davası başlattığına dikkat çekildi.



Şu ifadelere yer verildi;



Duyduğum iddialara göre Kılıçdaroğlu ve çevresi İstanbul'da İmamoğlu kaybetsin istiyormuş… Denilen o ki "İmamoğlu kaybetsin, Kılıçdaroğlu delegelerle olağanüstü kongreye götürsün CHP'yi ve tekrar CHP'nin başına geçsin" planları yapılıyormuş. İnanabiliyor musunuz? E şimdi bizim cenazede gördüklerimiz bu iddiaları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Haydi buyurun buradan yakın…