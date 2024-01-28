Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’İ kıskaca aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirdi. Yerel seçim için oldukça iddialı laflar etti. Ancak en kritik illerde bile aday belirleyemedi!

İYİ Parti'nin kapıyı kapatması, DEM Parti'nin ise pazarlığı artırması üzerine önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Ancak isteği reddedildi. Son çare Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Kadıköy ve Bakırköy adaylarını belirlemek için özel yetki talep etti. Aldığı ret cevabıyla şoka girdi. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan ve 'eş başkan' olarak değerlendirilen Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamayınca iyice panikledi.

Özgür Özel, kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimleri almıştı. İmamoğlu, 60 kişilik PM'de 20 kadar üyeyi kontrol altında tutarak alınan kararlarda etkili olmayı sağlıyor.