Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e saldıran Ömer Salgın hakkında istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 8 Ocak 2024 günü saat 19.10 sıralarında Fatih Camii içerisinde bıçaklı saldırı olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine kolluk ekipleri tarafından olayın yaşandığı Fatih Camiine geçilerek olaya müdahil olunduğu, olay sırasında yaralanan şahısların tedavi amaçlı hastanelere sevk edildikleri ve şüphelinin olayda kullandığı bıçak ile kolluk ekiplerince muhafaza altına alındığı ve soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatıldı.
İMAM DÜŞTÜKTEN SONRA DA SALDIRMAYA DEVAM ETMİŞ
Şikayetçilerden Fatih Camii imam hatipliğini yapan Galip Usta'nın ifadesinde, şüpheli Ömer Salgın'ı önceden tanımadığını, kendisiyle bir husumeti olmadığını, olay günü akşam namazının farzını kıldıktan sonra sünnet namazı kılmak için hazırlandığında arkadan yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın " şeklinde birinin bağırmaya başladığını, kendisinin bağıranla muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini, bu sırada şahsın sesini duymaya devam ettiğini ancak ne söylediğini anlamadığını söylediğine yer verildi.
Namaz sonrasında cami güvenliğinin şüpheliyi camiden uzaklaştırdığını, sonrasında cami içerisinde imam odasına geçtiğini, talebeleriyle ders yapmaya başladığını belirten Usta, bir süre sonra şüphelinin hızlı bir şekilde imam odasına girdiğini, o sırada oda içerisinde Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun bulunduğunu, şüphelinin içeri girdikten sonra ayağa kalkarak "Buyur ne soracaksın " dedikten sonra şüphelinin kendisine cevap vermeden göğsüne vurduğunu, bu nedenle koltuğa düştüğünü şüphelinin kendisine saldırmaya devam ettiğini, kendisini engellemeye çalışırken şüphelinin elindeki bıçağı gördüğünü, ancak kendisini savunmaya çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını ve odada bulunan Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye çalıştıklarını, Yusufcan İslam'ın da odaya döndüğünü ve şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığını, şüpheliyi odadan kimin aldığını hatırlamadığını belirterek şüpheli Ömer Salgın'dan şikayetçi olduğunu ifade ettiğine yer verildi.