Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e saldıran Ömer Salgın hakkında istenen ceza belli oldu!

"HOCAM BİR ŞEY SORABİLİR MİYİM" DEDİKTEN SONRA BOĞAZINA HAMLE YAPTI

Diğer müştekilerden Bilal Erdem'in ifadesinde ise imam Galip Usta'nın cami cemaatine akşam namazını kıldırdığı, bu sırada Ömer Salgın'ın "Ey müslümanlar uyanın, putlarınızı kırın" şeklinde bağırdığını, sonrasında güvenlik görevlisinin kendisini dışarı çıkardığını, ancak şüphelinin sonra imam odasına gelerek Galip Usta'ya hitaben "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedikten sonra birden Galip Usta'nın boğazına doğru hamle yaptığı, kendisinin bu sırada araya girmeye çalıştığını, Usta'nın "Elinde bıçak var " şeklinde söylemiyle bıçaktan haberdar olduğunu, çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin uzaklaştırıldığını, kendisinin sırtından bıçakla yaralandığını fark ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirttiği kaydedildi.

İMAM USTA'NIN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAR NİTELİKTE YARALADI

İmam Galip Usta' nın ve Bilal Erdem'in alınan doktor raporunda yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu yönünde tespit yapıldığı da iddianamede yer aldı. Olay sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan müşteki Yusufcan İslam'ın yaralanmasının da kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşmez nitelikte olduğu yönünde tespit yapıldığı da iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖFKESİNİ İMAMA YANSITTIĞINI SÖYLEMİŞ

İddianamede, dinlenen tanıkların beyanları ile kamera görüntülerinin şüpheli hakkındaki iddiaları destekler mahiyette olduğu anlatılarak şüpheli Ömer Salgın'ın savunmasında iki kez evlilik yaptığını, son evliliğinde de sorunlar yaşadığını, hayatta yaptığı iyiliklerin karşılığını alamadığını, olay günü camiye namaza gittiğini, evliliğindeki sorunlar nedeniyle çok bunaldığını, camide tekbir getirerek bağırdığını, sonrasını hatırlamadığını, olayda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu, imamların iyiliği temsil eden kişiler olması nedeniyle çok bunaldığından öfkesini imama yansıtmış olabileceğini, olayın anlık geliştiğini söylediğine yer verildi.