Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr'ye konuştu: "Geliyoruz!"

İSTANBUL'A İKİ YENİ TÜNEL
İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.
D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.
ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK
Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.
SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ
Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.
250 BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPACAĞIZ
5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.
Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.
Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.
DEPREM ODAKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ: 5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.
YARISI BİZDEN
Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ
Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT
Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.
'Sosyalİstanbul' konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.
7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK
Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE
İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.
ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ SU FATURASI
Öğrenci evlerinde su faturaları öğrenci tarifesinden yazılacak. Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %30 indirim sağlanacak. Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS
Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE
"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ
İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.
MARMARA DENİZİ'NİN KADERİ DEĞİŞECEK
İstanbul'un mavi gelinliği Marmara Denizi'nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.
İlk temel Silahtarağa'da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak Şehrimize tek projeyle 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırılacak.
ESENLER OTOGARI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
İstanbul'un ortasında artık İstanbul'un ihtiyacını karşılamayan, Esenler otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.
KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM İLE YAŞAYAN BİR İSTANBUL
Kültür Yaşam Merkezi İstanbul için yeni tesisler kurulacak. Yeni sanatçıların yetişeceği İstanbul hayata geçirilecek.
ANADOLU YAKASI KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK
Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzeri Anadolu Yakası'na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temeli hızla atılacak.
2 GÖRKEMLİ KONSER SALONU
İstanbul'un 1. ve 3. Bölgelerine Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli birer konser alanı yapılacak.
Takvim.com.tr ekibinden Ahmet Zeren salondan dakika dakika gelişmeleri bildirdi.
"MURAT KURUM ZATEN PROJE İNSANIDIR"
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorusunu yanıtladı.