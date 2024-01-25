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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr'ye konuştu: "Geliyoruz!"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulunan Kurum, "Geliyoruz, geliyoruz. 31 Mart akşamı gençlerimizle, kadınlarımızla İstanbullularla birlikte geliyoruz." dedi. Öte yandan Kurum'un projelerini anlattığı sırada dinleyiciler arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de yer alması dikkati çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 14:33 Güncelleme 25 Ocak 2024, 14:49
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr’ye konuştu: Geliyoruz!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

31 MART AKŞAMI GELİYORUZ

Takvim.com.tr mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Kurum, "Geliyoruz, geliyoruz. 31 Mart akşamı gençlerimizle, kadınlarımızla İstanbullularla birlikte geliyoruz." dedi.

MURAT KURUM: "31 MART AKŞAMI GELİYORUZ!"

YER BİLİMCİ GÖRÜR TARİHİ TOPLANTIDA

Öte yandan Kurum'un projelerini anlattığı sırada dinleyiciler arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de yer alması dikkati çekti.

"Afetlere Dirençli İstanbul" başlığı Prof. Dr. Naci Görür'ün ayrıntılı deprem raporu doğrultusunda hazırlandı.

Murat Kurum ve Naci Görür geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiş, deprem hazırlığını konuşmuştu. Sonrasında yapılan çalışmalarla da afet yönetimi başlığına Görür'ün raporu ve çalışmaları temel alındı.

"DEPREM ÖNEMLİ BİR KONU, İŞTE NACİ GÖRÜR DE ARAMIZDA"

Kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Murat Kurum, "Deprem milli güvenlik sorunudur." dedi. Asrın felaketinden sonra hızla başlanılan konut inşaatlarına değinen Kurum, görevi aldıklarında İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceklerini söyledi.

Salonda bulunan Naci Görür'e atıfta bulunan Kurum, "15 gündür sahadayım, vatandaşlar bana depremde ne yapacağını soruyor. Bu önemli bir konu. İşte Naci Görür de aramızda." dedi.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ ALANINDA UZMAN İSİMLERLE BAŞLAYACAK

Daha önce Naci Görür ile görüşen Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık sürecini konuşmuştu.

Görür'ün bugün Murat Kurum'un projelerini duyurduğu salonda yer alması da bu dönüşümün hep birlikte ve alanında uzman isimlerle gerçekleştirileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Murat Kurum'un seçim vaadi ve projelerini açıkladığı sunumu full bölüm izle!



Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı.

Kurum, "İstanbul'un yıldızı "SİZTEM İSTANBUL" ile parlayacak" dedi.

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programında projelerini açıkladıCumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programında projelerini açıkladı
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında projelerini açıkladı



Trafikte kaybedilen sürelerle ilgili konuşan Kurum, "Ortalama trafik hızı 60 KM/S'den 45 KM/S'ye düştü. 2019'da 45 dakika olan ortalama yolculuk süresi 2023'te 64 dakikaya yükseldi." ifadelerini kullandı.




Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.

Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yep yeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.

Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

SİZTEM İSTANBUL'UN 10 HEDEFİ

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz.

İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık.

Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

İstanbul'da Trafik Çilesine Son!

Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.

Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 KM'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

İSTANBUL'A İKİ YENİ TÜNEL

İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.

D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.

Silivri'ye Metrobüs Geliyor!

SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ

Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.


250 BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPACAĞIZ

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

DEPREM ODAKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ: 5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN

Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.



KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

'Sosyalİstanbul' konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.

Murat Kurum'dan YÜKSEK KİRAYA ''DUR'' diyecek proje!

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

İlkokul öğrencilerine özel proje: Beslenme, ücretsiz ulaşım, temizlik ve güvenlik desteği!

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ SU FATURASI

Öğrenci evlerinde su faturaları öğrenci tarifesinden yazılacak. Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %30 indirim sağlanacak. Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

Emekliler müjde! İhtiyaç sahiplerine her ay 2.500 TL destek ödemesi!



İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

MARMARA DENİZİ'NİN KADERİ DEĞİŞECEK

İstanbul'un mavi gelinliği Marmara Denizi'nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa'da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.

Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak Şehrimize tek projeyle 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırılacak.

ESENLER OTOGARI MİLLET BAHÇESİ OLACAK

İstanbul'un ortasında artık İstanbul'un ihtiyacını karşılamayan, Esenler otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM İLE YAŞAYAN BİR İSTANBUL

Kültür Yaşam Merkezi İstanbul için yeni tesisler kurulacak. Yeni sanatçıların yetişeceği İstanbul hayata geçirilecek.

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzeri Anadolu Yakası'na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temeli hızla atılacak.

2 GÖRKEMLİ KONSER SALONU

İstanbul'un 1. ve 3. Bölgelerine Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli birer konser alanı yapılacak.

Takvim.com.tr ekibinden Ahmet Zeren salondan dakika dakika gelişmeleri bildirdi.

"MURAT KURUM ZATEN PROJE İNSANIDIR"

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorusunu yanıtladı.

Çavuşoğlu, İBB Başkan adayı Murat Kurum için "Kabinemizin de en çalışkan insanıydı. Bu süreçte yalnız bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem ÇekerekAK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek

Çekerek, "5 yılda hiçbir vaadin gerçekleşmediğine hep beraber şahit olduk" diyerek gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan Ekrem İmamoğluna gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimiCumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan Ekrem İmamoğluna gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimi
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimi

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