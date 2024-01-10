Fatih Camii’nde dehşet saçmıştı | Saldırgan Ömer Salgın’ın ilk eşi konuştu: Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti

İSTANBUL'A GELDİĞİNDE İLK İŞİ CAMİYE GİTMEK OLMUŞ Polis soruşturmasında, şüphelinin Bursa'nın Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki 520 hanenin olduğu 7 bloklu lüks bir sitede yaşadığı belirlendi. 3 hafta önce ayrıldığı, Tacikistan uyruklu eşi Madina Muhammed İsmail ile birlikte yaşadığı evinden, olay günü sabah saatlerinde çıkan şüphelinin, saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiği ve doğrudan Fatih Camii 'ne gittiği tespit edildi.

Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 dini içerikli kitap, dizüstü bilgisayar, 2'si eski 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

İKİ KEZ EVLİLİK YAPTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi.

Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin, ondan da 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Ömer Salgın'ın ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi. Bir otomasyon firmasında çalışan Ömer Salgın'ın, 5 Ocak'ta Tacikistan uyruklu eski eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü iş yeri sahibi S.N. ile kavga ederek darbettiği ortaya çıktı. S.N.'nin de darp olayının ardından Salgın'dan şikayetçi olduğu bildirildi.