MSB’den duyurdu! Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 478'e ulaştığını söyledi.

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1661'e ulaşmıştır."

SINIRLARDAN YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 191 KİŞİ YAKALANDI

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ, 1'ü PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ terör örgütlerine mensup 191 kişinin yakalandığını, 6 bin 430 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur." bilgisini verdi.

Aktürk, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri rahmetlere anarak, "Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

"29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşların yanlarında olunduğunu belirten Aktürk, "Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Öte yandan, Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Aktürk, "İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.