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Son dakika: MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Son dakika haberleri... 31 Mart yerek seçimlerine adım adım ilerlerken MHP, bir büyükşehir, 54 ilçe belediye olmak üzere 55 adayını açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 13:25 Güncelleme 25 Ocak 2024, 13:44
Son dakika: MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı

İşte adayların listesi:

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

1 İZMİR TİRE ARİF DEMİRKAN

İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

2 ÇANAKKALE ECEABAT HAKAN ELİK

3 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HULİSİ KURT

4 ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ İSMAİL TÜRK

5 ÇORUM ORTAKÖY AŞDAVUL ERTUĞRUL ÇALIŞKAN

6 GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY ÇETİN RIZA TANIŞ

7 GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ İSA KOÇ

8 NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR CAFER SOYLU

9 NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARİN ERCAN SELVİ

10 NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ MUSTAFA DEMİR

11 NEVŞEHİR AVANOS KALABA MUSTAFA KÖROĞLU

12 NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK MAHMUT TÜRKKAN

13 NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK BURHANETTİN KARAKETİR

14 NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR ALİ İHSAN ÖZENLİ

15 NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT ZÜBEYİR KALAY

16 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE İSMAİL GÜZEL

17 NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME ÖMER EREN

18 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK FERİDUN BAĞCI

19 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI HARUN ÇEKİÇ

20 NEVŞEHİR MERKEZ NAR MELİKE UÇAR

21 NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY FATİH KALKAN

22 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ABDULLAH ÇAMCI

23 TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ ATİLLA ÇOBAN

24 TOKAT ALMUS ATAKÖY KÜRŞAT ALPEREN

25 TOKAT ALMUS ÇEVRELİ SADİ ERTAN SOYSAL

26 TOKAT ALMUS GÖLGELİ KORAY ERMAN

27 TOKAT ALMUS KINIK ENES TALAY

28 TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ CANSOY ERASLAN

29 TOKAT ERBAA GÖKAL OSMAN AKBULUT

30 TOKAT ERBAA KARAYAKA AYKUT SEFA BAŞAR

31 TOKAT ERBAA TANOBA VURAL ÖZDEMİR

32 TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL MURAT ALPER

33 TOKAT MERKEZ ÇAT RAMAZAN ALTUN

34 TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT HÜSEYİN SAĞDIÇ

35 TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ MUSTAFA ÖZER

36 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ FERHAT ÖZGÜL

37 TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME ALPEREN MUSTAFA ÖZATA

38 TOKAT NİKSAR SERENLİ NURETTİN KELEŞ

39 TOKAT NİKSAR YAZICIK MEHMET ALKIN

40 TOKAT NİKSAR YOLKONAK SÜLEYMAN ÖZGÜR

41 TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BEKİR ÖNCÜ

42 TOKAT REŞADİYE BAYDARLI ERSOY DEMİR

43 TOKAT REŞADİYE BEREKETLİ NECAATTİN ŞAHİN

44 TOKAT REŞADİYE BOZÇALI OSMAN BAYHAN

45 TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE SALİH KOÇ

46 TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ İSMET ŞAHİN

47 TOKAT REŞADİYE HASANŞEYH GÖKHAN KESKİN

48 TOKAT TURHAL ŞENYURT MUAMMER BAY

49 OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE ÖMER VARIŞLI

50 OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM

51 OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ İBRAHİÇ ÇERÇİ

52 OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK RECEP SOY

53 OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI ALİ GÜZEL

54 OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ İBRAHİM ÇALIK

55 OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN VELİ FİDAN

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