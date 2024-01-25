Son dakika: MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı
İşte adayların listesi:
BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1 İZMİR TİRE ARİF DEMİRKAN
İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
2 ÇANAKKALE ECEABAT HAKAN ELİK
3 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HULİSİ KURT
4 ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ İSMAİL TÜRK
5 ÇORUM ORTAKÖY AŞDAVUL ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
6 GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY ÇETİN RIZA TANIŞ
7 GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ İSA KOÇ
8 NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR CAFER SOYLU
9 NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARİN ERCAN SELVİ
10 NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ MUSTAFA DEMİR
11 NEVŞEHİR AVANOS KALABA MUSTAFA KÖROĞLU
12 NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK MAHMUT TÜRKKAN
13 NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK BURHANETTİN KARAKETİR
14 NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR ALİ İHSAN ÖZENLİ
15 NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT ZÜBEYİR KALAY
16 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE İSMAİL GÜZEL
17 NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME ÖMER EREN
18 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK FERİDUN BAĞCI
19 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI HARUN ÇEKİÇ
20 NEVŞEHİR MERKEZ NAR MELİKE UÇAR
21 NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY FATİH KALKAN
22 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ABDULLAH ÇAMCI
23 TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ ATİLLA ÇOBAN
24 TOKAT ALMUS ATAKÖY KÜRŞAT ALPEREN
25 TOKAT ALMUS ÇEVRELİ SADİ ERTAN SOYSAL
26 TOKAT ALMUS GÖLGELİ KORAY ERMAN
27 TOKAT ALMUS KINIK ENES TALAY
28 TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ CANSOY ERASLAN
29 TOKAT ERBAA GÖKAL OSMAN AKBULUT
30 TOKAT ERBAA KARAYAKA AYKUT SEFA BAŞAR
31 TOKAT ERBAA TANOBA VURAL ÖZDEMİR
32 TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL MURAT ALPER
33 TOKAT MERKEZ ÇAT RAMAZAN ALTUN
34 TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT HÜSEYİN SAĞDIÇ
35 TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ MUSTAFA ÖZER
36 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ FERHAT ÖZGÜL
37 TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME ALPEREN MUSTAFA ÖZATA
38 TOKAT NİKSAR SERENLİ NURETTİN KELEŞ
39 TOKAT NİKSAR YAZICIK MEHMET ALKIN
40 TOKAT NİKSAR YOLKONAK SÜLEYMAN ÖZGÜR
41 TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BEKİR ÖNCÜ
42 TOKAT REŞADİYE BAYDARLI ERSOY DEMİR
43 TOKAT REŞADİYE BEREKETLİ NECAATTİN ŞAHİN
44 TOKAT REŞADİYE BOZÇALI OSMAN BAYHAN
45 TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE SALİH KOÇ
46 TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ İSMET ŞAHİN
47 TOKAT REŞADİYE HASANŞEYH GÖKHAN KESKİN
48 TOKAT TURHAL ŞENYURT MUAMMER BAY
49 OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE ÖMER VARIŞLI
50 OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM
51 OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ İBRAHİÇ ÇERÇİ
52 OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK RECEP SOY
53 OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI ALİ GÜZEL
54 OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ İBRAHİM ÇALIK
55 OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN VELİ FİDAN