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A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında

Son dakika haberi! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu sırada yerli ve milli medyayı hedef alan bir grup A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı. Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:56 Güncelleme 18 Ocak 2024, 19:07
A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı.

▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı!

A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI

Yapılan incelemenin ardından 4 şüphelinin yeniden götürüldüğü esnada gazetecilere saldıran bir grup, A Haber muhabirini darbetti.




CHP'Lİ BAŞKAN AKGÜN YERLİ VE MİLLİ MEDYAYI HEDEF ALDI

Konuyla ilgili açıklama yaparken yerli ve milli medyayı hedef göstermeye devam eden CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2009 yılından bugüne kadar planlı, programlı, ilgili medya gruplarıyla, önceden senaryoları yazılmış operasyonlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerine yüklenmekle, yandaş medya ile operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz." dedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi. Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.

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Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, belediye binasındaki bürolarına getirildi. Belediye binasının çevresinde ise Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bürolarda inceleme yapılarak arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerinin ardından 4 şüpheli götürülmek üzere dışarı çıkarıldı.

A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI

Belediye binası önündeki kalabalık, götürülen çalışma arkadaşlarına alkışlarla destek verdi. Bu sırada, kalabalığın bir kısmı, olay yerindeki gazetecilere saldırdı. Kimliği henüz bilinmeyen iki kişi, A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı.

Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli araçlara bindirilerek götürüldü. A Haber muhabiri Vural ise savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.

ALÇAK SALDIRIYA KINAMA
Yaşanan olaydan sonra açıklamada bulunan İletişim Platformu Derneği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.



"İĞRENÇ BİR EYLEMDİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe iğrenç saldırıya çok sert tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıyı kınadıklarını belirterek "Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef alan zihniyeti kınıyoruz. Bu saldırı karşısında sessiz kalan sözde gazeteci birlikleri ve cemiyetlerinin de akıl tutulması yaşadığını düşünüyoruz.

Bu saldırı hepimize yapılmıştır.
Bu saldırı basın meslek ve onuruna yapılmıştır."dedi.

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A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında
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