A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında

Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, belediye binasındaki bürolarına getirildi. Belediye binasının çevresinde ise Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bürolarda inceleme yapılarak arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerinin ardından 4 şüpheli götürülmek üzere dışarı çıkarıldı.

A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI Belediye binası önündeki kalabalık, götürülen çalışma arkadaşlarına alkışlarla destek verdi. Bu sırada, kalabalığın bir kısmı, olay yerindeki gazetecilere saldırdı. Kimliği henüz bilinmeyen iki kişi, A Haber muhabiri Ahmet Vural 'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı.

ALÇAK SALDIRIYA KINAMA Yaşanan olaydan sonra açıklamada bulunan İletişim Platformu Derneği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile @turkuvazmedyatr ve @ahaber 'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. https://t.co/hMNMyIvrnD

Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli araçlara bindirilerek götürüldü. A Haber muhabiri Vural ise savcılığa giderek şikayetçi oldu.





"İĞRENÇ BİR EYLEMDİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe iğrenç saldırıya çok sert tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare… https://t.co/O8iwyfDBmv — Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) (@MedyaUmed) January 18, 2024

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıyı kınadıklarını belirterek "Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef alan zihniyeti kınıyoruz. Bu saldırı karşısında sessiz kalan sözde gazeteci birlikleri ve cemiyetlerinin de akıl tutulması yaşadığını düşünüyoruz.

Bu saldırı hepimize yapılmıştır.

Bu saldırı basın meslek ve onuruna yapılmıştır."dedi.