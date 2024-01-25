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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan öğrenci ve akademisyenlerle görüşecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle görüşecek.Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 11:58 Güncelleme 25 Ocak 2024, 11:58
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan öğrenci ve akademisyenlerle görüşecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapacağı görüşmeler belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak'ta, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerini sürdüren Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek.

Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.Gezeravcı, öğrenci ve akademisyenlerle de görüşecek. Türkiye'nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar yapacak.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarihe kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak. Türkiye'nin uzay misyonunun anlatılacağı planetaryumlarda film gösterimleri yapılacak.

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