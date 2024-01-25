Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan öğrenci ve akademisyenlerle görüşecek

Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.Gezeravcı, öğrenci ve akademisyenlerle de görüşecek. Türkiye'nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar yapacak.