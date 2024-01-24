Son dakika: Bursa’da FETÖ operasyonu! Kesinleşmiş cezası olan FETÖ’cü mutfak dolabından çıktı

Bursa 'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı.





FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı.