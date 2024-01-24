Başkan Erdoğan’dan İran’la ’işbirliği’ vurgusu! Türkiye-İran İş Forumu’nda kritik açıklamalar: Yeni sınır kapıları gündemimizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İran'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu saldırı sadece İran'a değil bölge barışını da hedef aldı. Kandan beslenen kaos tüccarları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar.
Türkiye ve İran yaklaşık 170 milyonu aşan toplam nüfusa, muazzam kaynaklara ve insan gücüne sahip iki komşu ve kardeş ülkedir. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış köklü çok boyutlu ilişkiler mevcuttur. İran ülkemizin asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılmasında kapıdır. İlişkilerimizi halklarımızın refahını artıracak şekilde, ileriye taşıma irademizi koruduk.
İş birliğini geliştirme irademizi yeniden teyit ettik. Bugün 10 anlaşma imzaladık. Geçmişte İran ile ortaya koyduğumuz 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığımıza devam ediyoruz. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. İran'a uygulanan yaptırımlar ve salgın ticaretimizi geriletmiştir. Türkiye olarak ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık sonlandırmayacağız. Yaptırımlarda özellikle bankacılık işlerinde sorunlar yaşıyoruz.
İRAN İLE YENİ SINIR KAPILARI AÇILMASI GÜNDEMDE
Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre müteahhitlerimiz 4,6 milyar dolarlık 56 proje üstlendi. Birçok batılı firma İran'dan kaçarken 200 firmamız İran'da kalmayı tercih etmiştir. İran'la yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları da devam ediyor. Ticaret için sınırda alt yapıya özel önem atfediyoruz. Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasını yararlı görüyoruz.
TÜM İMKANLARIMIZLA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIK
İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kâr kalmaması amacıyla uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu meselede onurlu, kararlı ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Her alanda tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır.