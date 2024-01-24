Başkan Erdoğan’dan İran’la ’işbirliği’ vurgusu! Türkiye-İran İş Forumu’nda kritik açıklamalar: Yeni sınır kapıları gündemimizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İran'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu saldırı sadece İran'a değil bölge barışını da hedef aldı. Kandan beslenen kaos tüccarları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar.

Türkiye ve İran yaklaşık 170 milyonu aşan toplam nüfusa, muazzam kaynaklara ve insan gücüne sahip iki komşu ve kardeş ülkedir. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış köklü çok boyutlu ilişkiler mevcuttur. İran ülkemizin asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılmasında kapıdır. İlişkilerimizi halklarımızın refahını artıracak şekilde, ileriye taşıma irademizi koruduk.