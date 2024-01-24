10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu

Son dakika haberleri… Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Aldığımız kararlar bölgemizin refahı açısından da büyük önem taşıyor.



Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.





PKK/YPG/PYD'YE KARŞI MÜCADELE GÜÇLENMELİ

Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. İkili gündemimizde yer alan konularda, görüş alışverişinde bulunduk. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha vurguladık. İş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine değindik. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Sayın Reisi ile Suriye, Filistin, Irak, Güney Kafkasya'da yaşananlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Filistin hem İran'ın hem de Türkiye'nin odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün BMGK'da Gazze oturumlarına katıldılar. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ile İran'ın, Filistin'e destek ve Filistin halkının haklarının verilmesi konusunda mutabık olduğunu söyledi. Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile İran'ın, Filistin konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının verilmesi hususunda mutabıkız." dedi.

Türk halkı ve hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunun takdire şayan olduğunu vurgulayan Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz." ifadesini kullandı.