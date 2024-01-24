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10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu

Son dakika haberleri…Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması yaptı. Terörle mücadele önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. İkili gündemimizde yer alan konularda, görüş alışverişinde bulunduk. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha vurguladık. İş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine değindik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:00 Güncelleme 24 Ocak 2024, 20:55
10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu

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Son dakika haberleri… Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Aldığımız kararlar bölgemizin refahı açısından da büyük önem taşıyor.

Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.


PKK/YPG/PYD'YE KARŞI MÜCADELE GÜÇLENMELİ
Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. İkili gündemimizde yer alan konularda, görüş alışverişinde bulunduk. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha vurguladık. İş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine değindik. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Sayın Reisi ile Suriye, Filistin, Irak, Güney Kafkasya'da yaşananlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Filistin hem İran'ın hem de Türkiye'nin odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün BMGK'da Gazze oturumlarına katıldılar. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ile İran'ın, Filistin'e destek ve Filistin halkının haklarının verilmesi konusunda mutabık olduğunu söyledi. Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile İran'ın, Filistin konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının verilmesi hususunda mutabıkız." dedi.

Türk halkı ve hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunun takdire şayan olduğunu vurgulayan Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamaları ise şöyle:

İran ve Türkiye dost ve kardeş iki ülkedir. Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz.

Biz terörizmle mücadelemizde şehit Serdar Süleyman bir kahramandır, onun adını her zaman canlı tutmamız gerekiyor. Biz çok şehit verdik. Amerikalılar alenen söylediler 'DAEŞ'i biz kurduk' dediler. DAEŞ'in cinayet ve suçları, bölgemizde birçok terör saldırısını üstleniyor. Bunlar Amerikalıların isteği Siyonizm'in desteğiyle gerçekleşiyor. Terör Batılı ülkelerin desteği ile faaliyet göstermektedir. Türkiye, Irak, Afganistan'da cinayetlerini devam ettirmektelerdir.



"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR"
Terörizmle mücadelede işbirliği iradesi önemlidir. Türkiye ve bölge ülkelerinin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Biz terörizmle mücadelede çok kararlıyız. Bu nifak yaratmak isteyen yapı ve düşünce ayrımcılık gütmektedir. Bölge ülkelerinin güvenliğini zedelemek için çalışıyorlar. Bu alanda işbirliği çok yararlı olacaktır.

Bölgemizde sadece Müslüman halkları değil bütün dünyada özgür insanları, uyanık vicdanları rahatsız eden en önemli sorun Filistin meselesidir. Siyonizmin mazlum halklara karşı zalimce yaptıklarıdır. Dünyada hangi vicdan bu zulümden etkilenmeyebilir. İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir. Daha doğrusu insanlık için en büyük meselenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Siyonizm rejimin bu yaptıkları Amerikalılar ve Batılı bazı ülkelerin desteğini görmektedir. Bu da Amerika'nın Siyonizm rejimini desteklediği büyük sorun. Aslında Amerika bu cinayeti gerçekleştirmektedir.

İnsan haklarını savunduğunu iddia edenler kişiler ne yazık ki işlevlerini kaybetti. Bizim Müslüman ülkeler olarak çaba sarf etmemiz gerekiyor. BM işlevini kaybetti.

Bunlarla ilişkisi olanlar, bu cinayetlere son vermekte etkili olacaktır ilişkileri keserek. Filistin davasını ve direniş eksenini desteklemek hususunda mutabıkız. Bu zulmu uygulayanlar yargılanmalıdır.



10 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.



Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi

- Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

BAŞKAN, REİSİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Kritik zirveden ilk görüntüler!

Başkan Erdoğan, Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Reisi, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.

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