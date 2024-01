Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! Arda Turan’ın mesajları dosyada

ARAMA MOTORUNDA 'FATİH TERİM, 80 MİLYONLUK VURGUN' YAZARAK ARAMA YAPMIŞ

Sanıklardan Nazlı Can'ın telefonundaki incelemelerde arama motorunda, "seçil erzan twitter, denizbank hakan ateş, fatih terim, 80 milyonluk vurgun" içerikli arama kayıtlarının olduğu belirlendi. Nazlı Can'ın telefonundaki Whatsapp konuşmalarında 'Nilgünyenge' isimli numaraya not defterine isimlerin karşısına para miktarları ve yılları yazılmış bir not gönderdiği görüldü.