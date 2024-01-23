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Kirli ittifakta pazarlık kızışıyor! DEM CHP'den İstanbul'da 4 ilçe ve İBB'de 'birlikte yönetim' istiyor... "Demirtaş pişmiş aşa su katıyor"

DEM - CHP hattında gelişen kirli ittifakta kartlar açık oynanıyor. Özgür Özel'in 'Öcalan' pazarlığına oturup 'şeffaflık' teminatı verdiği DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe ve Arnavutköy'ü de CHP'den açık açık istediği kulislerde konuşuluyor. DEM Partili bir kaynak ise "Birlikte yönetim istiyoruz" çıkışında bulundu. Bu durum "DEM yakında CHP'den İBB'de eş başkanlık da ister" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı hem CHP hem de DEM kulislerinde “Pişmiş aşa su katma çabası” olarak yankılandı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 23 Ocak 2024, 11:09
Kirli ittifakta pazarlık kızışıyor! DEM CHP’den İstanbul’da 4 ilçe ve İBB’de ’birlikte yönetim’ istiyor... Demirtaş pişmiş aşa su katıyor

Cumhuriyet Halk Partisi ve Kandil'le organik bağı bulunan DEM Parti arasındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırmızı halılar serip çiçeklerle ağırladığı DEM'lileri her fırsatta aklıyor, PKK partisine 'şeffaflık' teminatı veriyor.

KANDİL'İN 'DEM'İNİ AKLADI: İLİŞKİMİZ GÖZLER ÖNÜNDE
Özel son olarak DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek pamuklara sardı, "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" ifadelerini kullandı.

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DEM'den CHP ile ortak komisyon itirafı


BÖLÜCÜ İTTİFAK 'ÖCALAN' VE 'KAYYUM' TEMELLİ
DEM Parti ise bölücü ittifakı Öcalan ve kayyum üzerine temellendirdi. DEM'li Tayip Temel, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le yapılan görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



'ORTAK KOMİSYON' İTİRAFI
Öte yandan CHP ve DEM komisyonlarının yerel seçim için ortak çalışacağı öğrenildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 'Kent uzlaşısı' maskesi takılan kirli ittifaka ilişkin "İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak" itirafında bulundu.

İSTANBUL'DA 4 İLÇE İSTİYORLAR
Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe ve Arnavutköy'ü de CHP'den açık açık istediği kulislerde konuşuluyor.

Gazeteci Zafer Şahin, ilçe taleplerinin yanı sıra DEM'lilerin Büyükşehir Meclisi'nde grup kurmalarını sağlayacak kadar belediye meclis üyesi talep ettiğini yazdı.



DEM Parti cephesinde de CHP ile yürütülen pazarlığı gözler önüne seren bir çıkış geldi.

Fondaş Cumhuriyet'e konuşan DEM Partili kaynaklar, "Birlikte yönetim istiyoruz. Esenyurt adının öne çıkması, oradaki gücümüzün ve iddiamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taleplerinin sadece Esenyurt değil birçok ilçe için geçerli olduğunu belirten DEM Parti, "Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli. Güçler dikkate alınmalı. Örneğin Adalar ve Arnavutköy de güçlü olduğumuz yerler" çıkışında bulundu.

Bu durum "DEM yakında CHP'den İBB'de eş başkanlık da ister" yorumlarını beraberinde getirdi.



Bir yandan da Başak Demirtaş'ın 'adaylık' çıkışı kulisleri hareketlendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Benim için sürpriz oldu, daha önce haberim yoktu" dedi. Özgür Özel de Demirtaş'ın İBB'ye aday olacağı iddialarına ilişkin, ''Başak Demirtaş'ın yaklaşımı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

Gazeteci Zafer Şahin Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;

"PİŞMİŞ AŞA SU KATMA ÇABASI"
İki parti arasında görüşmeler sürerken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan gelen "DEM Parti uygun görürse İstanbul'dan adaylığı düşünürüm" açıklaması bütün dengeleri alt üst etmişe benziyor. Hem CHP hem de DEM Parti, Başak Demirtaş'ın adaylığını "Pişmiş aşa su katma çabası" olarak yorumluyor.



DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin kendisine yöneltilen Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili soruya verdiği " Benim için sürpriz oldu, daha önce haberim yoktu" cevabı anlamlı. Temelli "Nereden çıktı bu adaylık? Biz tam CHP ile anlaşmıştık" demek istiyor aslında.

Selahattin Demirtaş'ın eşi üzerinden yaptığı bu hamleyle hem DEM'in hem de CHP'nin ayarlarını bozduğu doğru. Ama Ankara'da hiç kimse iki partinin birlikte yol yürüme kararlılığından milim sapma olmasını beklemiyor. Çünkü siyasetle ilgilenen herkes bu planın üzerine gölge düşmesine izin verilemeyeceğinin farkında.



DEM'DE 'DEMİRTAŞ' RAHATSIZLIĞI: ZORA GİRDİK
Başak - Selahattin Demirtaş çiftinin İBB adaylığı çıkışı DEM Parti'yi de rahatsız etmiş vaziyette. Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan DEM Partili bir kaynak Demirtaş'ın bu çıkışının partiyi zora soktuğunu dile söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TAVŞAN KANI DEM! BOMBA GÖNDERME
"Aday çıkarırsak güçlü çıkarırız, tavşan mavşan olmaz" diyen DEM Partili kaynak, Özgür Özel'in düştüğü 'emanetçi başkan' konumuna da dikkat çekmekten geri durmadı.

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