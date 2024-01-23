Bir yandan da Başak Demirtaş'ın 'adaylık' çıkışı kulisleri hareketlendirdi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Benim için sürpriz oldu, daha önce haberim yoktu" dedi. Özgür Özel de Demirtaş'ın İBB'ye aday olacağı iddialarına ilişkin, ''Başak Demirtaş'ın yaklaşımı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.
Gazeteci Zafer Şahin Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;
"PİŞMİŞ AŞA SU KATMA ÇABASI"
İki parti arasında görüşmeler sürerken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan gelen "DEM Parti uygun görürse İstanbul'dan adaylığı düşünürüm" açıklaması bütün dengeleri alt üst etmişe benziyor. Hem CHP hem de DEM Parti, Başak Demirtaş'ın adaylığını "Pişmiş aşa su katma çabası" olarak yorumluyor.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin kendisine yöneltilen Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili soruya verdiği " Benim için sürpriz oldu, daha önce haberim yoktu" cevabı anlamlı. Temelli "Nereden çıktı bu adaylık? Biz tam CHP ile anlaşmıştık" demek istiyor aslında.
Selahattin Demirtaş'ın eşi üzerinden yaptığı bu hamleyle hem DEM'in hem de CHP'nin ayarlarını bozduğu doğru. Ama Ankara'da hiç kimse iki partinin birlikte yol yürüme kararlılığından milim sapma olmasını beklemiyor. Çünkü siyasetle ilgilenen herkes bu planın üzerine gölge düşmesine izin verilemeyeceğinin farkında.
DEM'DE 'DEMİRTAŞ' RAHATSIZLIĞI: ZORA GİRDİK
Başak - Selahattin Demirtaş çiftinin İBB adaylığı çıkışı DEM Parti'yi de rahatsız etmiş vaziyette. Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan DEM Partili bir kaynak Demirtaş'ın bu çıkışının partiyi zora soktuğunu dile söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'E TAVŞAN KANI DEM! BOMBA GÖNDERME
"Aday çıkarırsak güçlü çıkarırız, tavşan mavşan olmaz" diyen DEM Partili kaynak, Özgür Özel'in düştüğü 'emanetçi başkan' konumuna da dikkat çekmekten geri durmadı.