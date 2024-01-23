Cumhuriyet Halk Partisi ve Kandil'le organik bağı bulunan DEM Parti arasındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırmızı halılar serip çiçeklerle ağırladığı DEM'lileri her fırsatta aklıyor, PKK partisine 'şeffaflık' teminatı veriyor.



KANDİL'İN 'DEM'İNİ AKLADI: İLİŞKİMİZ GÖZLER ÖNÜNDE

Özel son olarak DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek pamuklara sardı, "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" ifadelerini kullandı.



BÖLÜCÜ İTTİFAK 'ÖCALAN' VE 'KAYYUM' TEMELLİ

DEM Parti ise bölücü ittifakı Öcalan ve kayyum üzerine temellendirdi. DEM'li Tayip Temel, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le yapılan görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.