HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Don, buzlanma, çığ tehlikesi... Bugün hava nasıl olacak? | 23 Ocak 2023 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı