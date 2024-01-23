Diyanet İşleri Başkanlığından Ezan-ı Muhammedi düşmanı Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığının hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, kronik muhalif Sevan Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, kronik muhalif Sevan Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.
Ezanın, İslam medeniyetinin simgesi ve ortak dili olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:
"Sevan Nişanyan'ın sözleriyle İslam'ın şiarı ezan aşağılanmış, bütün Müslümanların dini değerlerine saldırılmış ve hakaret edilmiş, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi bir görev kanunla kendisine tevdi edilen başkanlığımız ve personeli rencide edilmiştir.
Şüphelinin söylemleriyle, saygı sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavırla adeta kin ve nefret kusulmuş, mukaddesatımıza dil uzatılmış, insan onur ve şerefi hiçe sayılarak toplumda ayrıştırmaya ve gerginliğe yol açılacak şekilde halkın büyük bir çoğunluğu tahrik edilmiş ve aşağılanmıştır."
Dilekçede Nişanyan hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.
EZAN-I MUHAMMEDİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI
Kronik muhalif Sevan Nişanyan, 5 vakit okunan ezanları alçak sözlerle hedef almıştı.
"OKUNAN EZANLAR İĞRENÇ BİR SALDIRI"
5 vakit ezan okunmasını taciz olarak nitelendiren Nişanyan "Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz , bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben" ifadelerini kullandı.
"HAYVAN GİBİ BAĞIRAN EZANCILAR"
Rezil sözlerini sürdüren kronik muhalif, "Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar" dedi.
PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET ETMİŞTİ
FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber efendimiz hakkında da "Allah ile kontak kurduğunu iddia eden, bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin eden, bir Arap lideri" olduğu şeklinde nitelendirmelerde bulunan Nişanyan hakkında dava açılmış ve 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
KIZIL SOROS'UN YAKIN DOSTU
Öte yandan kronik muhalif Sevan Nişanyan, Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından terör çağrısında bulunmuştu.
Nişanyan sosyal medya hesabından 'Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazmıştı.
"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"
Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlatmıştı.
Nişanyan, Kavala'yı "1983'ten bu yana Türkiye'de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala'nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımlamıştı.