Kronik muhalif Sevan Nişanyan alçak sözlerle Ezan-ı Muhammedi’yi hedef aldı: Hayvan gibi bağıran ezancılar

KIZIL SOROS 'UN YAKIN DOSTU Öte yandan kronik muhalif Sevan Nişanyan , Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala 'nın gözaltına alınmasının ardından terör çağrısında bulunmuştu. Nişanyan sosyal medya hesabından 'Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazmıştı.

Sevan Nişanyan (solda), Osman Kavala (sağda)



"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"

Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlatmıştı.

Nişanyan, Kavala'yı "1983'ten bu yana Türkiye'de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala'nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımlamıştı.

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