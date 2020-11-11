"Ermenistan Şuşi düştü demedikçe inanmayın. Sabaha kadar sabır.. Aylardır yüz binlerce it kopuk ile savaşan bir avuç Ermeni askerinin direnci kırılacak ise başımız üzerinde yerleri var. Leonidas da 300 askeri ile milyon Pers askerine direndi. Tarihin altın sayfalarına geçti."

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki ilerleyişinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ira Tzourou, aynı gün yaptığı paylaşımda, "2015 senesinin Wikimedia fotoğrafına bayrak ekleyerek mi ele geçirdiniz şehri? Bravo ya masa üstü monopoly oyunu gibi yani" iddiasında bulundu.