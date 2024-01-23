Son dakika: FETÖ’ye 5 ilde eş zamanlı KISKAÇ-5 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 27 FETÖ’cü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

5️⃣ İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-5" Operasyonlarında 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.

Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ'cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-5" Operasyonlarında:

📌FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7️⃣ şüpheli yakalandı.

Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5⃣ ilde toplam 2⃣7⃣ şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle