Kapıkule Sınır Kapısı’nda ilginç olay! TIR’da 1964 model uçak ele geçirildi

GEÇİŞLERİN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ KAPIKULE'DEN Bu dönemde en fazla giriş-çıkış 12 milyon araçla Kapıkule Gümrük Kapısı'nda oldu. Burayı 7,7 milyonla Habur, 3,7 milyonla Hamzabeyli Gümrük kapıları izledi.

Geçen yıl da kara sınır kapılarında 10,1 milyon araç giriş-çıkışı gerçekleşti. Böylece 5 yıllık dönemde giriş-çıkış yapan araç sayısı 39,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Araç türlerine göre değerlendirildiğinde, 2019'da kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan 7,6 milyon araçtan 3,7 milyonunu otomobiller oluşturdu. Otomobil giriş çıkışları, salgının yaşandığı 2020'de 1,6 milyona geriledi. Kara sınır kapılarından geçen otomobil sayısı 2021'de 2,5 milyon, 2022'de 4,4 milyon, geçen yıl da 5 milyon oldu.

2023'te 4,3 milyon tır-çekici-dorse grubu araç kara sınır kapılarını kullandı ve otomobilin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu sayı 2022'de 4,3 milyon, 2021'de 3,8 milyon, 2020'de 3,1 milyon ve 2019'da 3,3 milyon olmuştu.