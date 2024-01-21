SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de 'Ofisboy' kriz! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 'İdari amirliği' aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam içinn attığı somut adımlar ve TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'nin kadrolu tetikçilerini tutuşturdu. Amiral eskisi Türker Ertürk, "CHP başarısız olsun, Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu başarısız olsun da kurultayı toplayalım. Biz başa gelelim" diye çalışanlar var" sözleriyle Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ertürk, "Köşeye çekil, balık tut, torunlarını kucağına al. Bence bunlarla uğraş. Ofis açıyor olman doğru değil" dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 10:23 Güncelleme 21 Ocak 2024, 10:48
CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
CHP'de yererel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala kriz, kaos, iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor.

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan kaynıyor.



ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İntikam dergahında paralel toplantıKılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İntikam dergahında paralel toplantı


KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Burada kendisini ziyaret edenlere Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar verdi.

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. Olağanüstü kurultaya zemin oluşturacak. 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.

CHPde İdari amir Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55e karşı 67 oyla kazandıCHPde İdari amir Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55e karşı 67 oyla kazandı

BAY BAY KEMAL'DEN KURULTAYIN RÖVANŞI: İDARİ AMİRLİĞİ ALDI
Bir yandan da CHP'nin TBMM İdare Amirliği seçimi, kurultayın rövanşı olarak kayıtlara geçti.

Seçimde Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Özgür Özel ve genel merkezin tüm engellemelerine rağmen TBMM İdare Amiri seçildi.

Bayraktutan'a değişimcilerin de oy verdiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu yanlıları seçim sonucu için "kurultay rövanşı" değerlendirmesinde bulundu.



CHP'NİN KADROLU EKRAN TETİKÇİLERİ TUTUŞTU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam için attığı somut adımlar son olarak da 'kurultayın rövanşı' olarak tanımlanan İdari Amirliği Bay Bay Kemal'in ekibinde yer alan Uğur Bayraktutan'ın kazanması, CHP'nin fondaş tetikçilerini tutuşturdu.

CHP'de 'Ofisboy' kriz!



Amiral eskisi Türker Ertürk Sözcü TV ekranlarında, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde, "CHP başarısız olsun, Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu başarısız olsun da kurultayı toplayalım. Biz başa gelelim" diye çalışanlar var. Ya bu kepaze bir durum, yazıklar olsun" diyerek Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı.




Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofislere dikkat çeken Ertürk, "Kemal Bey'in 3 yerde ofis açtığı, seçimi kurultayı kaybedenlerle beraber çalıştığını bilmiyorlar mı?" dedi.

Sunucunun Kılıçdaroğlu'nun parti içine yönelik verdiği "Yalnızlık" temalı mesajı hatırlatması üzerine Ertürk şu ifadeleri kullandı;

Tamam artık! Yaşı da geldi, 13 yıl yaptın. Köşeye çekil, balık tut, torunlarını kucağına al. Bence bunlarla uğraşması lazım. Ofis açıyor olması bence doğru değil.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’yi kabul etti
SON DAKİKA