CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze





CHP'NİN KADROLU EKRAN TETİKÇİLERİ TUTUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam için attığı somut adımlar son olarak da 'kurultayın rövanşı' olarak tanımlanan İdari Amirliği Bay Bay Kemal'in ekibinde yer alan Uğur Bayraktutan'ın kazanması, CHP'nin fondaş tetikçilerini tutuşturdu.





Amiral eskisi Türker Ertürk Sözcü TV ekranlarında, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde, "CHP başarısız olsun, Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu başarısız olsun da kurultayı toplayalım. Biz başa gelelim" diye çalışanlar var. Ya bu kepaze bir durum, yazıklar olsun" diyerek Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı.