CHP’deki ’aday’ kaosunun perde arkası! Fondaş Levent Gültekin ’muhalefetin elinde esir kaldık’ diyerek anlattı: Erdoğan işte böyle kazanıyor

ADAY BELİRLEME KAOSU Kurultay sonrası 'eş genel başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul'un ilçelerinin yanı sıra CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 86 milyon, 31 Mart Pazar günü yerelde yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyip adaylarını tek tek açıklarken CHP, iç hesaplaşma, ittifak ve aday belirleme kaosu ile boğuşuyor.

İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi. Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel , "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.





Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki aday belirleme kaosu fondaş tetikçileri de isyan noktasına getirdi.



Levent Gültekin, Youtube kanalında CHP içinde bir türlü nihayete ermeyen aday belirleme sürecine değindi. CHP'de 'altın hisse kimin elinde kalacak' kavgası yaşandığını dile getiren Gültekin, "Şimdi adayları belirleyemiyorlar. İzmir'i açıklayamıyorlar. İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer... CHP'nin altın hisseleri diyorum ben bunlara... Bu bölgeler CHP'nin altın hissesi. Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası veriyorlar. Yani Çankaya belirlenmiyor" şeklinde konuştu.

CHP'lilerin garanti gördüğü yeri rant kapısı olarak gördüğünü dile getiren Gültekin şöyle konuştu;

Anket yaptılar da sonucu gördüler değil. Hangi grubun elinde kalacak? İmamoğlu da yaptırmıyor. İmamoğlu da İstanbul'da başkanları kendi atıyor. Kendi seçmeye çalışıyor. Ama bir anketle değil. Aynısını o da yapıyor. Aman benim adamım olsun.

Bunların kazanmak diye bir derdi yok. Garantili yeri, yani İzmir, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'yı... Garanti gördükleri yeri rant kapısı görüyorlar.

"CHP SEÇMENE KOYUN MUAMELESİ YAPIYOR"

Niye? 'Bizim garanti gördüğümüz yere odun koysak kazanırız! Odun!' Aslında kendi seçmenlerine koyun muamelesi çekiyorlar.

Halbuki yapacağı şey çok basit. Çankaya'da bir anket yaparsın. Sorarsın seçmene. Kazanmak ve iş yapmak istiyorsan açıklarsın çok zor bir şey değil ki.

Hatay'da anket yaptırdı. Bütün tepkilere rağmen aday koydu. Hatay'da yaptırıyorsun da Çankaya'da neden yaptırmıyorsun? İzmir'de Bakırköy'de neden yaptırmıyorsun? Çünkü oralar garanti. Kimi korsak kazanır duygusu var."