Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye "Dersim" dedi!

Kordu gerekçe olarak "2 Ocak 1936'da yürürlüğe giren bir kanunla Dersim'in ismi, Dersim halkının iradesi yok sayılarak, tarihsel geçmişi ve kültürel bir değeri olmayan Tunceli olarak değiştirilmiştir" demişti.

ATATÜRK DÖNEMİNDE TUNCELİ İSMİ VERİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk, 1935'te bölgede yaşanan isyanlar sonrası o bölgenin adını "Tunceli" olarak değiştirmişti. 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun çıkarılarak 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim Vilayeti'nin adı Tunceli Vilayeti olmuştu.