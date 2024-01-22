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Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye "Dersim" dedi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ağız birliği yaptı. Atatürk tarafından Tunceli ismi verilmesini yok sayan Özel bölge için "Dersim" ifadesini kullandı. Özgür Özel'e tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 13:16 Güncelleme 22 Ocak 2024, 13:47
Özgür Özel’den DEM’le ortak ağız: Tunceli’ye Dersim dedi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel seçim pazarlıkları yürüttüğü terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ağız birliği yaptı.

TUNCELİ İÇİN DERSİM DEDİ
CHP'li Kamer Genç'in vefatının ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Özgür Özel Tuncelili vatandaşlara "Dersimliler" ifadesiyle seslendi.

Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız

Atatürk döneminde çıkarılan kanunla Tunceli Vilayeti ismini alan Tunceli için Özel "Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz" dedi.

DEM'LE AYNI AĞIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürk'ü katliamcılıkla suçlayan DEM'le ağız birliği yapması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

DEM'Lİ VEKİL "TUNCELİ'NİN İSMİ DERSİM OLSUN" DİYE TEKLİF VERMİŞTİ
DEM Parti Tuncel, Milletvekili Ayten Kordu geçtiğimiz ay bir teklif vererek bölgeye "Dersim" ismi verilmesini istemişti.

Kordu gerekçe olarak "2 Ocak 1936'da yürürlüğe giren bir kanunla Dersim'in ismi, Dersim halkının iradesi yok sayılarak, tarihsel geçmişi ve kültürel bir değeri olmayan Tunceli olarak değiştirilmiştir" demişti.

ATATÜRK DÖNEMİNDE TUNCELİ İSMİ VERİLDİ
Mustafa Kemal Atatürk, 1935'te bölgede yaşanan isyanlar sonrası o bölgenin adını "Tunceli" olarak değiştirmişti. 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun çıkarılarak 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim Vilayeti'nin adı Tunceli Vilayeti olmuştu.

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