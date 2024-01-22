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İBB Başkan Adayı Kurum'dan çat kapı ziyaret: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Hakemlerle sohbet eden Kurum, "İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 14:23 Güncelleme 22 Ocak 2024, 14:30
İBB Başkan Adayı Kurum’dan çat kapı ziyaret: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Kurum, sosyal tesiste yemek yiyen hakemlerle sohbet edip, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti.

"İSTANBUL BİR OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK"
Mevcut yönetimin, spor salonu inşaatını engellemeye çalıştığını, fakat kendilerinin durmayıp projeyi bitirmek üzere olduklarını dile getiren Kurum, "İstanbul'a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikram etti.

Kurum o anları sosyal medya hesabı üzerinden "Bahçelievler Belediyesi Kuleli Sosyal Tesisleri'ne çat kapı bir ziyaret… İstanbul'da her an her yerde karşınıza çıkabilirim" ifadeleriyle paylaştı.

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