Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonunun düğmesine bastı! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e karşı yeni cephe

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan tarihi yenilginin ardından Ekrem İmamoğlu ve ekibinin devirdiği Kemal Kılıçdaroğlu intikam için pusuda bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan tarihi yenilginin ardından Ekrem İmamoğlu ve ekibinin devirdiği Kemal Kılıçdaroğlu intikam için pusuda bekliyor.
'Değişim' adı altında genel başkanlık koltuğuna oturtulan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkamıyor. İmamoğlu tabiri caizse CHP'yi istediği gibi dizayn ediyor. Buna en net örnek ise kritik noktalara kendisine yakın isimleri getirmesi.
ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etme çabası her geçen gün parti içindeki gerilimi daha da artırıyor. Özellikle İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.
KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM OPERASYONU'NU BAŞLATTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel seçim öncesi intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle geldi.
CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdiği öğrenildi.
1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.
"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI
1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.
HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"
Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM
Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.
Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere "Müslim'e ben çalış dedim" dediği öğrenildi.
BİR BOMBA DA AMİRLİK SEÇİMİNDE: ÖZEL TEHDİT ETTİ
Öte yandan partide bir de "TBMM İdari Amirliği seçim" krizi patlak verdi. "Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazanacak" endişesine kapılan Özgür Özel'in kurmayları parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarına baskı yaptı. Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladı.
SÜMER ÇEKTİRİLDİ YİNE DE KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM KAZANDI
Orhan Sümer'in adaylıktan el çektirilmesine tepki gösterip aday olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise İdare Amirliği'ni 55'e karşı 67 oyla kazandı.
CHP'DE YENİ CEPHE!
CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu düğmeye basmış ve destekçisi milletvekilleri harekete geçmişti. CHP tarihinde bildiğim kadarıyla ilk kez, genel merkeze rağmen Meclis'te farklı bir ekip seçiliyordu. Bu CHP içindeki iç savaşta yeni bir cephenin açıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
KK DARBESİ
AK Parti ve MHP yerel seçimlere büyük bir moralle giderken, DEM'le demlenmek zorunda kalan CHP sadece eşbaşkanlar arasında bir gerilim yaşamıyor, aynı zamanda bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de derin bir gerilim içinde. Bu da sadece siyasi kadroları değil, Kılıçdaroğlu'nun "hançerlenmesi" nedeniyle Alevi sosyolojiyi de kapsıyor.
Bu gerilime yönelik Kılıçdaroğlu birçok işaret verdi ama son işareti bir hayli manidardı: "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın..."
İktidara yönelik bir eleştirinin altında yer alan bu mesajın kime verildiği konusunda kimse tereddüt etmedi. Adres belliydi: CHP yönetimi.
Bir süre sonra da bu işaretin gereğini Meclis'teki idare amirliği seçimlerinde gördük. Kılıçdaroğlu düğmeye basmış ve destekçisi milletvekilleri harekete geçmişti. CHP tarihinde bildiğim kadarıyla ilk kez, genel merkeze rağmen Meclis'te farklı bir ekip seçiliyordu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşbaşkan Ekrem İmamoğlu ekibi kendilerine kurultayda destek veren Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün seçilmesini isterken, Kılıçdaroğlu karşı aday çıkartıyor ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı destekliyordu.
Seçimi Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Bayraktutan 67 oy alarak kazanırken, Özel-İmamoğlu ikilisinin desteklediği Tüzün 55 oyda kalarak kaybediyordu.
Bu CHP içindeki iç savaşta yeni bir cephenin açıldığını gösteriyor. İdeolojik ve siyasi bir eksene dayanmayan bu kavganın, yerel seçim sürecindeki tek yanlı aday belirlemeleriyle daha da derinleşeceği görülüyor.
CHP, 31 Mart sonrası çok şeye gebe...
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