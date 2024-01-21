Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonunun düğmesine bastı! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e karşı yeni cephe

1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA 31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.

CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu 'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı 'ya "kurultay için çalışma" görevi verdiği öğrenildi.





"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI

1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.