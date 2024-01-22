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Türkiye Uzay Ajansı'dan Alper Gezeravcı açıklaması

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi. Gezeravcı, sosyal medya platformu Instagram hesabından uzayda temel ihtiyaçların nasıl giderildiğine ve istasyona ilişkin soruları yanıtladı. İşte o sorular...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 21:42 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:21
Türkiye Uzay Ajansı’dan Alper Gezeravcı açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

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