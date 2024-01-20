CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?

Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi krizlerle boğuşmaya devam ediyor.
"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içi de kaynıyor.
ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.
VEKİLLERİN "ÖNSEÇİM" RAHATSIZLIĞI
Parti içinde genel merkezin süreci yönetemediği konuşulurken özellikle bazı vekillerin "önseçim" yapılmamasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" ifadelerine rağmen kurultaydan sonra "Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor." diyerek yan çizmesi krize dönüştü.
"DIŞLANDIK"
CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre Vekiller Özel'in verdiği "önseçim" sözünün parti tabanının güçlü olduğu yerlerde uygulanabileceğini söylüyor. Şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde "önseçim" yapılmamasını eleştiren vekiller, "Bu bölgelerde örgüt denetimindeki önseçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda önseçim olmayacaksa nerede olacak" sorusunu yöneltiyor. Milletvekilleri ayrıca çoğunlukla kendi illeriyle ilgili aday belirleme sürecinde de "dışlandıklarını" anlatıyor.