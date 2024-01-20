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CHP'de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Orhan Sümer'i nasıl tehdit etti?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında liderlik göstermeye çalışan Özgür Özel Kurultayda verdiği önseçim sözünü tutmadı. Duruma tepki gösteren bazı milletvekilleri, parti tabanının güçlü olduğu İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasını eleştirirken kendi illeriyle ilgili aday belirleme süreçlerine dahil olamadıklarını da dile getiriyor. Partideki bir başka bomba ise TBMM amirliği seçiminde yaşandı. Özgür Özel'in, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 09:53 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:23
CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?

Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi krizlerle boğuşmaya devam ediyor.

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içi de kaynıyor.

ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

CHP adaylarını neden açıklamıyor?

VEKİLLERİN "ÖNSEÇİM" RAHATSIZLIĞI
Parti içinde genel merkezin süreci yönetemediği konuşulurken özellikle bazı vekillerin "önseçim" yapılmamasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" ifadelerine rağmen kurultaydan sonra "Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor." diyerek yan çizmesi krize dönüştü.

"DIŞLANDIK"
CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre Vekiller Özel'in verdiği "önseçim" sözünün parti tabanının güçlü olduğu yerlerde uygulanabileceğini söylüyor. Şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde "önseçim" yapılmamasını eleştiren vekiller, "Bu bölgelerde örgüt denetimindeki önseçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda önseçim olmayacaksa nerede olacak" sorusunu yöneltiyor. Milletvekilleri ayrıca çoğunlukla kendi illeriyle ilgili aday belirleme sürecinde de "dışlandıklarını" anlatıyor.

BİR BOMBA DA AMİRLİK SEÇİMİNDE: ÖZEL TEHDİT ETTİ
Öte yandan partide bir de "TBMM İdari Amirliği seçim" krizi patlak verdi. "Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazanacak" endişesine kapılan Özgür Özel'in kurmayları parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarına baskı yaptı. Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladı.

SÜMER ÇEKTİRİLDİ YİNE DE KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM KAZANDI
Orhan Sümer'in adaylıktan el çektirilmesine tepki gösterip aday olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise İdare Amirliği'ni 55'e karşı 67 oyla kazandı.

Fotoğrafta: Orhan SümerFotoğrafta: Orhan Sümer

ÖZEL SÜMER'İ NASIL TEHDİT ETTİRDİ
Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği meseleye ilişkin Yenişafak'ta da bazı iddialar yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Orhan Sümer ile iki gün önce gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı ve adaylıktan çekilmesini istediği belirtildi.

CHPde İdari amir Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55e karşı 67 oyla kazandıCHPde İdari amir Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55e karşı 67 oyla kazandı


Kılıçdaroğlu'na yakınlığı yüzünden yönetim tarafından istenmeyen Sümer'in adaylığını tüm baskılara rağmen engelleyemeyen Özel, bu sefer tehdit formülünü devreye soktu.

KARALAR DEVREYE GİRDİ
Sümer, evine gittiğinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından arandı. Karalar'ın, Sümer'i "Adaylıktan çekilmezseniz, benim ve Vahap Seçer'in (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı) belediye başkan adaylıkları geri çekilecek" diyerek uyardığı iddia edildi.

"Eğer adaylıktan çekilirseniz, Mersin ve Adana'da ilçe belediye başkan adaylıklarında söz sahibi hale geliriz" dedi. Bu gelişmeler üzerine Mersin dahil bölge illerinde etkili bir isim olan Sümer ise, "Karalar ve Seçer'in adaylığının engellenmemesi" ve "Seçimlerin riske atılmaması" için CHP Meclis Grubunda yapılacak seçimin öncesinde adaylıktan çekildi.

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