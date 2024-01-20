CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?

BİR BOMBA DA AMİRLİK SEÇİMİNDE: ÖZEL TEHDİT ETTİ

Öte yandan partide bir de "TBMM İdari Amirliği seçim" krizi patlak verdi. "Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazanacak" endişesine kapılan Özgür Özel'in kurmayları parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarına baskı yaptı. Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladı.

SÜMER ÇEKTİRİLDİ YİNE DE KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM KAZANDI

Orhan Sümer'in adaylıktan el çektirilmesine tepki gösterip aday olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise İdare Amirliği'ni 55'e karşı 67 oyla kazandı. Fotoğrafta: Orhan Sümer ÖZEL SÜMER'İ NASIL TEHDİT ETTİRDİ

Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği meseleye ilişkin Yenişafak'ta da bazı iddialar yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Orhan Sümer ile iki gün önce gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı ve adaylıktan çekilmesini istediği belirtildi. CHPde İdari amir Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55e karşı 67 oyla kazandı

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı yüzünden yönetim tarafından istenmeyen Sümer'in adaylığını tüm baskılara rağmen engelleyemeyen Özel, bu sefer tehdit formülünü devreye soktu.