Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Spor Müdürü İlker Öztürk silahla vatandaşa saldırmıştı! Skandal savunma

Silahını doğrultup Sevimli ve eniştesine "Öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. Öztürk hakkında "silahla kasten yaralama", "hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" DAN HAPİS TALEBİ

Dava sürecinde karşı tarafı suçlayan ve "silahım burnuna çarpmış olabilir" savunması yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Savcı, Öztürk'ün suçladığı Vedat Sevimli'ye de "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldığını ancak delil olmadığını belirterek beraatını istedi.

Öztürk'ün ise torpidoda bulunan silahını alıp araçtan iner inmez Sevimli'nin burnuna vurduğunu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemez biçimde kırık olacak şekilde yaraladığını belirtti. "Silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Silahın ruhsatlı olduğunu kaydeden savcılık, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatını istedi. Dava karar için ertelendi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN