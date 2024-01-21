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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı rüşvet skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Büyükçekmece Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda, başkan yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve İmar Müdürü’nün de aralarında olduğu 7 belediye personeli ve 1 müteahhit tutuklandı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 13:58 Güncelleme 21 Ocak 2024, 20:59
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı

Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini göz ardı eden CHP'li belediye görevlilerinin vatandaşın canını hiçe sayarak, Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin usulsüzlüklerine göz yumduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Skandalın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

SAHTE RAPOR DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER


Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.

Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.

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