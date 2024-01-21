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Son dakika: Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinde arıza! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 12:45 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:32
Son dakika: Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinde arıza! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.

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