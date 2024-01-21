+18 paylaşımlar ve Swinger partileri düzenleyen maskeli ’Fergio House’ çetesi hakkında flaş gelişme! 85 milyon TL’lik mal varlıklarına el konuldu

DAİRE, ARSA, ARABA, TARLA...

Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

MİMAR DEĞİLLERMİŞ

Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Zanlıların belirtildiği gibi mimar olmadığı lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi. "Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme

Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.





Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi. OPERASYONUN KAYNAĞI CİMER İHBARI

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Fergio House'un çökertildiği süreçle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.





Polis ekipleri, yılbaşında müstehcen parti yapmayı planlayan "Günahlar Evi" olarak adlandırılan çeteye operasyon düzenlemiş, 8 ilde eşzamanlı operasyonda çete yöneticileri ile birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun seyrini, bir ihbarcının CİMER'e yaptığı şikayet dilekçesi belirledi.