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+18 paylaşımlar ve Swinger partileri düzenleyen maskeli 'Fergio House' çetesi hakkında flaş gelişme! 85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu

Son dakika haberleri... +18 paylaşımlar yapan ve swinger partileri düzenleyen Fergio House çetesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahsın suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 13:22 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:31
+18 paylaşımlar ve Swinger partileri düzenleyen maskeli ’Fergio House’ çetesi hakkında flaş gelişme! 85 milyon TL’lik mal varlıklarına el konuldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada "Fergio House" hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alındı.

DAİRE, ARSA, ARABA, TARLA...
Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

MİMAR DEĞİLLERMİŞ
Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Zanlıların belirtildiği gibi mimar olmadığı lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.

"Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme


Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.



Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.

OPERASYONUN KAYNAĞI CİMER İHBARI
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Fergio House'un çökertildiği süreçle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.



Polis ekipleri, yılbaşında müstehcen parti yapmayı planlayan "Günahlar Evi" olarak adlandırılan çeteye operasyon düzenlemiş, 8 ilde eşzamanlı operasyonda çete yöneticileri ile birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun seyrini, bir ihbarcının CİMER'e yaptığı şikayet dilekçesi belirledi.



Dilekçede, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi vereceği, biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.

Partinin alenen fuhuş partisi olarak yapılacağı, reşit olanların bu partide fantezi ürünü olarak servis edileceği kaydedildi.



İhbar üzerine polis ekipleri çetenin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

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