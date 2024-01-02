+18 paylaşımlar ve gizemli partiler sonrası tutuklanmışlardı! Üyelerine köle diyen Fergio Bey'den akılalmaz savunma: Sosyal deney

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nında duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan grubun çökertildiği açıklandı.
Çetenin yılbaşı gecesi için yeni bir müstehcen parti planladığı ancak operasyon nedeniyle partiyi gerçekleştiremediği anlaşıldı.
Lüks villalarda katılımcıların maske taktığı gizemli partiler düzenleyen ve +18 içerikler paylaşan grubun çete lideri iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. de yakalandı. Fergio House'un kurucusu oldukları belirlenen isimlerin üyelerine 'köle' diyerek seslendiği anlaşıldı.