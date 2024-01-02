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+18 paylaşımlar ve gizemli partiler sonrası tutuklanmışlardı! Üyelerine köle diyen Fergio Bey'den akılalmaz savunma: Sosyal deney

Fergio House isimli suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Çete lideri olduğu belirlenen mimar kardeşler Ferhat G. Ve Serhat G. tutuklandı. Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelen, üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ferhat G., "Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:51 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:52
+18 paylaşımlar ve gizemli partiler sonrası tutuklanmışlardı! Üyelerine köle diyen Fergio Bey’den akılalmaz savunma: Sosyal deney 1

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nında duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan grubun çökertildiği açıklandı.

+18 paylaşımlar ve gizemli partiler sonrası tutuklanmışlardı! Üyelerine köle diyen Fergio Bey’den akılalmaz savunma: Sosyal deney 2

Çetenin yılbaşı gecesi için yeni bir müstehcen parti planladığı ancak operasyon nedeniyle partiyi gerçekleştiremediği anlaşıldı.

+18 paylaşımlar ve gizemli partiler sonrası tutuklanmışlardı! Üyelerine köle diyen Fergio Bey’den akılalmaz savunma: Sosyal deney 3

Lüks villalarda katılımcıların maske taktığı gizemli partiler düzenleyen ve +18 içerikler paylaşan grubun çete lideri iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. de yakalandı. Fergio House'un kurucusu oldukları belirlenen isimlerin üyelerine 'köle' diyerek seslendiği anlaşıldı.

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