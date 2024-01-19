Son dakika: Katliamın gölgesinde 15. Cuma! Mescid-i Aksa’da Türk ambargosu

Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırımına devam ediyor.
Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak.
Terör devleti İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırımına devam ediyor.
Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma namazı kılınacak.
Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.
KATLİAM DEVAM EDİYOR
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ne yazık ki katliam devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin pek çok noktası İsrail tarafından hedef alındı. Hem kuzey hem de güneyde saldırılar devam ederken iş kesimlerde de yoğun çatışmalar yaşandı.
YARDIMLAR ULAŞMADI
Bir anlaşma yapılmıştı rehinelere ilaç ulaştırılması karşılığında Gazze'ye yardımların ulaştırılması anlamında Mısır'a ulaşmıştı bu yardımlar ancak Gazze'ye tam anlamıyla geldiğini ifade etmek mümkün değil. Bugün ulaşması bekleniyor.
MESCİD-İ AKSA ABLUKA ALTINDA
Bugün yine cuma… Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı yine polisler tarafından abluka altına alınmış durumda. Geride bıraktığımız tüm cumalarda sert müdahaleler olmuştu. Namaz kılanların kafalarına secde edenlerin kafalarına biber gazları yağmış ve joplarla sert müdahalelerde bulunmuştu İsrail polisi.
Türkler de Mescid-i Aksa'ya alınmıyor. Kısıtlama var.