Son dakika: Katliamın gölgesinde 15. Cuma! Mescid-i Aksa’da Türk ambargosu

Kudüs'te son durum ne? Neler yaşanacak? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu bölgeden aktardı.

KATLİAM DEVAM EDİYOR

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ne yazık ki katliam devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin pek çok noktası İsrail tarafından hedef alındı. Hem kuzey hem de güneyde saldırılar devam ederken iş kesimlerde de yoğun çatışmalar yaşandı.